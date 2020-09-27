Долги Карачаево-Черкесии почти сравнялись с доходами
Традиционная проблема регионов РФ – высокий уровень задолженности. Обусловленные пандемией рост бюджетных расходов и сокращение доходов усугубили проблему.
Экспертный центр «Юг» анализирует ситуацию с региональным и муниципальным долгом в ЮФО и СКФО на основе последних данных Минфина РФ (на конец лета).
регион / отношение «долг/доходы» (регион) / отношение «долг/доходы» (муниципалитеты)
Российская Федерация / 22,7% / 22,8%
Карачаево-Черкесия / 88,3% / 11,2%
Калмыкия / 77,3% / 24,4%
Северная Осетия / 73,5% / 27,2%
Ингушетия / 67,9% / 0
Кабардино-Балкария / 64,5% / 1,0%
Волгоградская область / 63,6% / 42,9%
Ставропольский край / 43,1% / 19,1%
Краснодарский край / 41,0% / 21,8%
Астраханская область / 36,7% / 23,7%
Чечня / 32,1% / 1,5%
Адыгея / 32,0% / 35,8%
Ростовская область / 27,7% / 16,1%
Дагестан / 26,5% / 23,1%
Крым / 7,0% / 0
Севастополь / 0 / 0
Во всех регионах Юга, кроме Крыма и Севастополя, уровень долговой нагрузки выше среднероссийского.
Ближе всего уровень задолженности приблизился к уровню доходов в Карачаево-Черкесии. Кстати, это четвёртое место в стране.
В централизации управления в регионах есть свой плюс: субъекты берут на себя основную долговую нагрузку. Везде (кроме Адыгеи) отношение долгов муниципалитетов к доходам лучше, чем у регионов. Почти равное соотношение – только в Дагестане. А в некоторых регионах муниципальный долг вообще отсутствует.
В девяти регионах Юга соотношение муниципального долга к доходам лучше, чем в среднем по России.