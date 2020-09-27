Долги Карачаево-Черкесии почти сравнялись с доходами

/В России/

Традиционная проблема регионов РФ – высокий уровень задолженности. Обусловленные пандемией рост бюджетных расходов и сокращение доходов усугубили проблему.

Экспертный центр «Юг» анализирует ситуацию с региональным и муниципальным долгом в ЮФО и СКФО на основе последних данных Минфина РФ (на конец лета).

регион / отношение «долг/доходы» (регион) / отношение «долг/доходы» (муниципалитеты)

Российская Федерация / 22,7% / 22,8%

Карачаево-Черкесия / 88,3% / 11,2%

Калмыкия / 77,3% / 24,4%

Северная Осетия / 73,5% / 27,2%

Ингушетия / 67,9% / 0

Кабардино-Балкария / 64,5% / 1,0%

Волгоградская область / 63,6% / 42,9%

Ставропольский край / 43,1% / 19,1%

Краснодарский край / 41,0% / 21,8%

Астраханская область / 36,7% / 23,7%

Чечня / 32,1% / 1,5%

Адыгея / 32,0% / 35,8%

Ростовская область / 27,7% / 16,1%

Дагестан / 26,5% / 23,1%

Крым / 7,0% / 0

Севастополь / 0 / 0

Во всех регионах Юга, кроме Крыма и Севастополя, уровень долговой нагрузки выше среднероссийского.

Ближе всего уровень задолженности приблизился к уровню доходов в Карачаево-Черкесии. Кстати, это четвёртое место в стране.

В централизации управления в регионах есть свой плюс: субъекты берут на себя основную долговую нагрузку. Везде (кроме Адыгеи) отношение долгов муниципалитетов к доходам лучше, чем у регионов. Почти равное соотношение – только в Дагестане. А в некоторых регионах муниципальный долг вообще отсутствует.

В девяти регионах Юга соотношение муниципального долга к доходам лучше, чем в среднем по России.