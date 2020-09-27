Профилактические мероприятия "Курорт-2020" в Сочи

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В рамках комплексной профилактической операции «Курорт-2020» сотрудниками отдела исполнения административного законодательства УВД по городу Сочи на постоянной основе проводятся рейдовые профилактические мероприятия на территории города-курорта, направленные на выявление и пресечение фактов незаконной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В Адлерском районе города Сочи полицейские проверили деятельность пунктов общественного питания и торговые павильоны.

В трех заведениях выявлены факты незаконной продажи алкогольной продукции.

При проверке транспортных средств сотрудники отдела исполнения административного законодательства совместно с инспекторами полка ДПС выявили два автомобиля, в которых перевозили немаркированную алкогольную продукцию в пластиковых бутылках различного объема.

Всего в рамках рейдов полицейские изъяли из незаконного оборота около полтонны алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По всем выявленным фактам нарушений правоохранители составили административные протоколы по статьям 14.1. и 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

Кроме изъятия предмета правонарушения санкции статей предусматривают наказание в виде выплаты административного штрафа.