Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе составила 75,3 млн человек, выдал данные Росстат

/В России/

Из них 70,5 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,8 млн человек – как безработные.

Уровень безработицы в России (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в августе 2020 г. составил 6,4%.

В Центральном федеральном округе лучше всего дела обстоят в Москве, где безработица составляет 2,7 %, хуже всего в Ярославской области - 8,2 %.

В Северо-Западном ФО, соответственно, лучше всего в Петербурге - 3,6 %, хуже в Карелии - 9,3 %.

В Южном ФО лучше в Севастополе - 4,7 %, хуже в Калмыкии - 10,2 %.

В Северо-Кавказском ФО лучше на Ставрополье - 6,9 %, совсем удручающе в Ингушетии - 30,7 %.

В Приволжском ФО лучше в Татарстане - 4,0 %, хуже в Марий Эл - 7,3 %.

В Уральском ФО лучше в Ямало-Ненецком АО - 2,5 %, хуже в Курганской области - 8,3 %.

В Сибирском ФО лучше на Алтае - 6,1 %, хуже в Тыве - 22,3 %.

В Дальневосточном ФО лучше всего с безработицей на Чукотке - 3,9 %, хуже всего в Бурятии - 10,6 %.

Соответственно, по федеральным округам: наименьшая безработица в Центральном федеральном округе - 4,2 %, а наивысшая - в СКФО, где безработных 14,9 %.