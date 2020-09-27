Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе составила 75,3 млн человек, выдал данные Росстат
Из них 70,5 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,8 млн человек – как безработные.
Уровень безработицы в России (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в августе 2020 г. составил 6,4%.
В Центральном федеральном округе лучше всего дела обстоят в Москве, где безработица составляет 2,7 %, хуже всего в Ярославской области - 8,2 %.
В Северо-Западном ФО, соответственно, лучше всего в Петербурге - 3,6 %, хуже в Карелии - 9,3 %.
В Южном ФО лучше в Севастополе - 4,7 %, хуже в Калмыкии - 10,2 %.
В Северо-Кавказском ФО лучше на Ставрополье - 6,9 %, совсем удручающе в Ингушетии - 30,7 %.
В Приволжском ФО лучше в Татарстане - 4,0 %, хуже в Марий Эл - 7,3 %.
В Уральском ФО лучше в Ямало-Ненецком АО - 2,5 %, хуже в Курганской области - 8,3 %.
В Сибирском ФО лучше на Алтае - 6,1 %, хуже в Тыве - 22,3 %.
В Дальневосточном ФО лучше всего с безработицей на Чукотке - 3,9 %, хуже всего в Бурятии - 10,6 %.
Соответственно, по федеральным округам: наименьшая безработица в Центральном федеральном округе - 4,2 %, а наивысшая - в СКФО, где безработных 14,9 %.