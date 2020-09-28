Гидрометцентр России дал прогноз на зиму

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Гидрометцентр РФ представил вероятностный прогноз на предстоящую зиму в виде карты с обозначением температурных режимов. Прогноз опубликован на сайте центра.

В Гидрометцентре отметили, что хотя в большинстве регионов средняя температура предполагается ниже, чем в предыдущем отопительном сезоне, тем не менее, с октября по март «на большеи? части территории России температурныи? фон ожидается около и выше средних многолетних значении?». Точность своего прогноза в центре оценили в 67-69%.

По прогнозам метеорологов, в декабре средняя температура будет превышать норму на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского, а также Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии.

В Центральном и Северо-Западном округах, а также на Чукотке будет несколько холоднее в сравнении с декабрем 2019 года.

В январе среднемесячная температура будет превышать норму в Южном федеральном округе, на большеи? части Северо-Кавказского федерального округа и на юге Приволжского федерального округа. В сравнении с январем этого года зима окажется холоднее в Центральном и Приволжском федеральных округах и на большеи? части Сибирского федерального округа.

В феврале аномальное тепло ожидается в Северо- Западном и Центральном округах, а также на большеи? части Приволжского округа и на севере Южного округа.

В целом же, на большеи? части территории РФ конец зимы 2021 года окажется холоднее прошлогоднего. Исключением станут только регионы Дальневосточного федерального округа.

Источник: https://www.mk.ru/