Панорамное остекление: плюсы, минусы

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Панорамные окна и двери– современный хит оформления интерьеров. С каждым годом такая технология оформления пространства набирает все больше популярности.

Панорамные окна делают комнату светлее, просторнее, оригинальнее. Отметим, что окна от пола до потолка уместны только в тех зданиях, конструкция которых изначально предусматривает такой формат. Безусловно, их можно установить и в обычном многоквартирном доме, но тогда нарушится целостность конструкции.

Преимущества и недостатки

Если есть возможность использовать панорамное остекление https://yaroslavl.plast-plus.ru/panoramnoe-osteklenie/, то не стоит от него отказываться, так как оно имеет ряд важных достоинств. К основным можно отнести:

- Завораживающий из окна. Многое зависит от того, что находится, но обзор из панорамного окна будет масштабней, так как нет ограничений от обычной рамы.

- Освещенность. Установка панорамных окон сделает интерьер в доме светлее, просторнее.

- Близость с природой. Панорамные окна довольно часто устанавливают в частных домах, что обусловлено красивым видом. При установке окон от пола до потолка нет привычных барьеров, которые отделяют от природы или красивого вида крупного мегаполиса.

Несмотря на большой список достоинств у панорамных окон есть свои недостатки, точнее особенности ухода. Установка панорамных окон приведет к теплопотерям, поэтому стоит заранее учесть этот момент, чтобы впоследствии это не стало неприятным сюрпризом. Современные технологии позволяют сократить потери тепла, но они в любом случае больше, чем у обычной стены. Отметим, что многое зависит от технологии остекления и выбранных материалов. Установка закаленного стекла или комплекта с встроенной системой климат-контроля полностью решит эту проблему.

Кроме того, важно заранее продумать как ухаживать за окнами. Если в частном доме можно помыть окна самому, то в случае с многоквартирным домом эту работу стоит доверить профессионалам, что приведет к еще одной статье расходов. В остальном проблем с панорамными окнами нет, остается только выбрать компанию, которая проведет замеры и установку панорамных окон.