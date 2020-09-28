В ГЕЛЕНДЖИКЕ СНЕСЛИ ДВА САМОСТОЯ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ

/В России/

Сразу два здания, построенные с нарушениями земельного и градостроительного законодательства, пошли под снос в городе-курорте.

Решение об их сносе было принято судебными инстанциями. Причем, провести демонтаж суд присудил за счет средств собственников.

Первым под снос попало здание площадью 500 кв. м на ул. Санаторной, 1, что в Голубой бухте.

Строение мало того, что было возведено с нарушением межевания границ земельного участка, но и с признаками не прямого назначения. На участке для индивидуального жилищного строительства, специалисты усмотрели капитальное строение гостиничного типа: восемь изолированных комнат на этаж с выходом в коридор.

Второй под снос пошла часть одноэтажного дома по ул. Каштановой в селе Дивноморском. Геленджикский городской суд вынес решение демонтировать часть железобетонной плиты, бетонного пандуса, и разобрать стены. Объект начали строить без положенного пятиметрового отступа от территории общего пользования.

Собственнику необходимо привести конструкцию в соответствие законодательным нормам.

Администрация курорта на постоянной основе ведет борьбу с самостроями.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик