По рублю ударил Карабах

/В России/

Чуда не произошло: как показали валютные торги в понедельник, 28 сентября, рубль продолжил свое падение по отношению к доллару и евро.

За один день он ослабел к «европейцу» и «американцу» почти на 2 рубля. К многочисленным негативным геополитическим факторам, давившим на рубль в предыдущие недели, на выходных добавился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

В понимании международных инвесторов, территория конфликта – это зона интересов России, а потому обострение ситуации там бьет прямой наводкой по отечественной денежной единице.

Центробанк установил официальный курс на 29 сентября 78,67 рублей за доллар и 91,48 рублей – за евро. По сравнению с концом предыдущей недели курс российской нацвалюты сразу подешевел более, чем на 1 рубль 80 копеек и к «европейцу», и к «американцу». Тем самым рубль пробил минимумы к доллару со второго апреля этого года, а к евро - с февраля 2016 года.

Между тем, за прошлую рабочую неделю курс уже «похудел» к доллару сразу на 3 рубля, а к евро – на 2 рубля. Самое интересное, что экономика тут ни при чем: да, нефть дешевела, но вполне умеренно, до сих пор оставаясь на комфортном для федерального бюджета уровне свыше $40 за баррель.

Рубль пал жертвой геополитических ударов, которые инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов назвал «гремучей смесью». Тут и история с оппозиционером Алексеем Навальным, и обострение ситуации в Белоруссии, и вспыхнувший с новой силой конфликт вокруг газопровода «Северный поток-2». Развитие всех этих сюжетов грозит России новыми санкциями, на что и реагируют биржевые игроки, усиленно выходя из рублевых активов.

На это накладывается и общая нервозность инвесторов из-за опасения второй волны пандемии и связанных с ней новых ограничительных мер, а также полная неясность исхода предстоящих выборов в США и их последствий. Это опять же подталкивает инвесторов уходить из рискованных активов (к которым относится и рубль) в более надежные.

Обострение военного противостояния между Арменией и Азербайджаном, начавшееся в эти выходные, стало новой причиной роста недоверия к рублю. Казалось бы, какая тут связь? Тем более, что Россия не выразила своей позиции в явной форме, сосредоточив внимание на посреднических функциях в переговорах между враждующими сторонами. Однако близость вооруженного конфликта к границам России, а также предполагаемая роль Турции в части поддержки Азербайджана могут усилить недоверие иностранных инвесторов в отношении турецкой лиры и рубля. «Обостряющийся военный кризис легко может вызвать кризис развивающихся валют и рынков акций», - утверждает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Эксперт полагает, что в случае масштабного кризиса на развивающихся рынках, его эпицентром, вероятнее всего, будет Турция. Но российский рубль легко может потерять 5-10% от текущих уровней. «Таким образом на исходе сентября при реализации самого негативного сценария курс может достичь 86 рублей за доллар, а евро смело перешагнет отметку 100 рублей», - пророчит Разуваев.

Доктор экономических наук Игорь Николаев также считает, что инвесторов в ближайшие дни будут притягивать психологически важные отметки - 80 рублей за доллар и 100 за евро. Вполне возможно, что эти рубежи быстро будут пройдены валютным рынком: ведь ни один из негативных факторов, работающих против рубля, никуда не девается. Рубль, по сути лишился точки опоры: угроза санкций и второй волны пандемии остается, нефть потихоньку дешевеет, а карабахский конфликт – не заканчивается…

Заметим, что рубль в текущем, коронавирусном году в принципе резко потерял позиции, провалившись за 9 месяцев на 25% к доллару и на 30% к евро. В рейтинге сильнейших валют мира рубль прочно занимает позиции аутсайдера, борясь за места в последней пятерке с ямайским долларом, бразильским реалом, колумбийским и мексиканским песо. К слову, лидеры рейтинга – самые укрепившиеся в этом году валюты: швейцарский франк, евро, японская йена, китайский юань.

Ну и последнее. Буквально на днях был обнародован макроэкономический прогноз Минэкономразвития, в которым черным по белому написано: средний годовой курс 2020 года - 71,2 рубля за доллар. А в 2021-2023 годах доллар, по мысли чиновников, будет находиться в коридоре 72,4-73,8 рубля.

На валютном рынке, конечно, бывают всякие чудеса, но в столь длительное и резкое укрепление рубля по сравнению с сегодняшним уровнем, верят, наверное, только министр Решетников и его подчиненные – авторы столь замечательного прогноза.

Источник: https://www.mk.ru/economics/