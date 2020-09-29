Подсолнечное масло рекордно подорожало

/В России/

Еще недавно аналитики «Совэкона» говорили, что в скором времени «взрыв» цен ждет один из самых популярных в России продуктов — подсолнечник.

Предсказание сбылось. Стоимость семечек и подсолнечного масла в России бьет многолетние рекорды. С августа котировки взлетели до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно. Цена подсолнечного масла на 90% зависит от стоимости сырья. Если учесть, что подсолнечник в этом году подорожал на 30%, сопоставимого роста можно ожидать и в рознице.

С августа подсолнечник в РФ подорожал на 35%, масло — на 20%, подсчитали в «Совэконе». Эксперты утверждают, что рост цен на подсолнечник сейчас нельзя рассматривать отдельно от всего рынка продовольствия. Если посмотреть на динамику основных продовольственных товаров — пшеницу, кукурузу, соевые бобы, сахар, подсолнечник и другие, — везде наблюдается примерно одна и та же картина: начиная с апреля 2020 года биржевые цены на них начали неуклонно расти, достигнув к текущему моменту прироста в среднем на 20%.

Тонну подсолнечника аграрии предлагали переработчикам за 19,2 тыс. рублей в сентябре 2019-го и уже за 22,5 тыс. в начале сентября 2020-го. Масло подсолнечное в опте стоило 46 тыс. рублей в августе 2019 года и 56,8 тыс. в августе 2020-го.

Подобный ценовой скачок нельзя объяснить внутренними для той или иной страны факторами, уверен эксперт ИАЦ компании Hamilton Антон Гринштейн: «Это влияние глобальных факторов, которые сейчас создают общий для мира тренд по удорожанию продовольствия».

Как считает исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая, цены на подсолнечное масло выросли из-за неурожая в южных регионах страны. Дождей было мало, и урожай собрали более скромный. «Сейчас растительное масло подорожало в среднем на 3–5% в опте и на 5–7% в рознице. Не исключено, что цены и дальше будут подниматься из-за роста стоимости доллара и евро», — говорит Строгая.

Действительно, в России почти вся цепочка производства продуктов питания в той или иной степени зависит от курса рубля, так как в любой сельхозпродукции есть импортная составляющая (за рубежом покупают пестициды, удобрения, семена разных культур, упаковку, консерванты и т.д.). Скорее всего, цены будут расти и дальше. По словам экспертов, вряд ли наши граждане станут запасаться впрок продуктами питания — если только не будет объявлено о новом карантине.

В поведении потребителей многое зависит от информационного фона. Если для большой части граждан станут очевидными глобальные проинфляционные тренды на мировом рынке продовольствия, то они, вероятно, начнут постепенно увеличивать запасы этих товаров, не создавая больших всплесков цен или дефицита.

По словам Антона Гринштейна, если потребители будут принимать решения, руководствуясь эмоциями, то экстремальных всплесков цен и локального дефицита не избежать, достаточно вспомнить совсем недавние истории с весенним подорожанием имбиря и лимона.

«Ситуация на российском рынке продовольствия, судя по всему, развивается именно по такому сценарию. Цены на продукты питания, в том числе подсолнечное масло, топчутся вблизи средних значений. Россияне не особо следят за глобальными продовольственными трендами, что говорит о высокой вероятности осенне-зимнего ценового всплеска», — подытожил эксперт. По прогнозу аналитиков, подсолнечное масло подорожает до конца года на 30%.

Источник: https://www.mk.ru/economics/