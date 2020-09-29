«Деловая Россия»: к возвращению ограничений никто не готов
По данным оперативного штаба, 28 сентября на территории России медики выявили более 8000 новых случаев заражения COVID-19, в Москве подтверждено 2217 новых случаев коронавируса.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в стране растет количество инфицированных, и это должно быть предметом особого внимания оперштабов и самих граждан.
На этом фоне перспектива повторного введения карантинных ограничений становится все реальнее, сообщают «Ведомости», подчеркивая, что это пугает многих предпринимателей.
«Повторное закрытие, как это было в апреле и мае, подавляющее большинство малых и средних предприятий не переживет. Отмечу, к новому вводу таких ограничений ни экономика страны, ни бизнес не готовы», – предупредил президент «Деловой России» Павел Титов.
Источник: https://www.mk.ru/economics/