Эксперты выяснили желаемый уровень заработка россиян

/В России/

Большинство россиян полагают, что для нормальной жизни необходимо зарабатывать как минимум 50 тысяч рублей в месяц, согласно исследованию финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Компания изучала общественное мнение с 24 по 28 сентября, в его изучении приняли участие более 1600 человек со всей страны.

Больше трети опрошенных (31,2%) заявили, что для нормальной жизни необходимо 50–70 тысяч рублей в месяц. Четверть респондентов (25%) признались, что им будет достаточно суммы в 70–100 тысяч рублей.

22,6% опрошенных уверены, что обойдутся суммой в 35–50 тысяч рублей в месяц, 15,3% для нормальной жизни нужно 100 тысяч рублей, а 5,4% полагают, что ограничатся доходом в 20-35 тысяча рублей в месяц. И только 0,5% россиян отмечают, что для нормальной жизни им достаточно 20 тысяч рублей или менее.

Авторы исследования уточнили, что самые большие финансовые запросы наблюдаются среди жителей Москвы и Московской области. Свыше трети представителей этих регионов (34,8%) полагают, что для нормальной жизни им требуется более 100 тысяч в месяц, и приблизительно столько же (33,2%) утверждают о необходимости дохода в 70-100 тысяч рублей.

Вместе с тем большинство опрошенных (90,9%) во всех регионах пожаловались, что реальный доход не соответствует желаемому. Как отмечается в исследовании, чуть меньше половины россиян (48,5%) признали, что это несоответствие разительно. Чуть лучше оценивают своё финансовое положение жители столицы: 10,5% москвичей считают, что их реальный доход соответствует желаемому, а сильно не соответствует он у 40,5% респондентов.

Источник: https://www.mk.ru/economics/