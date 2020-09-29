Прибыль российских банкиров выросла на треть на фоне беднеющих граждан

/В России/

Что нового можно сказать о социальной дифференциации в России? Все давно известно.

На одном полюсе — лидеры списка Forbes, число которых неуклонно растет, на другом — еще быстрее расширяющееся в условиях кризиса число тех, кто живет за чертой бедности. Но статистика все-таки находит новые краски. Теперь можно сравнить жизнь российских граждан с жизнью российских банков.

Про карманы граждан мы узнали не так много нового. Что мы беднеем вслед за продолжающимся падением наших реальных доходов, давно не новость. Но вот появилась статистика, которая пророчит небывалое в этом веке. Динамика потребительского спроса резко снижается, за семь месяцев 2020 года спрос сократился на 6,7%, а это дает основание для прогноза, с которым уже выступили аналитики компании Infoline: впервые за 20 лет оборот розничной торговли в России в 2020 году может абсолютно сократиться. Это не просто привет, а увесистый «сувенир» из 90-х: как их ни проклинали во власти, оказывается, далеко от них уйти так и не удалось.

Называются и оценки снижения — от 0,7 до 2%. А это тревожная красная лампочка, вспыхнувшая не только в домах огромного числа семей, но и в макроэкономике. Правительство рассчитывало, что спрос, активизировавшийся после выхода страны из самоизоляции, поведет за собой рост экономики. Но может случиться наоборот, торговля может не разогреть, а еще больше охладить экономику. Постизоляционная эйфория роста потребления уже выветрилась.

Где же противоположный полюс, ведь, как говорил еще Остап Бендер, если в стране есть деньги, то точно есть те, у кого их много? На днях ЦБ выпустил очередной отчет «О развитии банковского сектора Российской Федерации». Из него следует, что в августе, когда экономика пребывала в кризисе, чистая прибыль банков выросла на весомые 31,3%, то есть без малого на треть. Вот они — «американские», а по сути, точно российские «горки»!

Понятно, что сказалось обесценение рубля, и вообще прямой корреляции между динамикой доходов населения и чистой прибыли банков нет. Но в момент социального и общеэкономического кризиса диаметрально расходящаяся статистика доходов граждан и банков просто режет глаз. Она показывает реальные интересы финансовых капитанов российской экономики, которых совершенно не заботит уровень жизни населения. Нам, конечно, будут говорить, что банки должны оставаться на плаву, иначе под ударом окажется вся экономика. Это действительно так. Но одно дело «оставаться на плаву» и совсем другое — демонстрировать рост чистой прибыли на 31,3% при резком падении реальных доходов и конечного спроса населения. Статистика показывает: кто бы и что бы нам ни говорил, практика не подтверждает обещание властей «сделать все» для сохранения уровня жизни населения. На деле происходит совершенно другое.

Здесь есть и еще одна сторона. С банковской статистикой можно было бы примириться, если бы рост чистой прибыли банков вел к росту прямых инвестиций в производство, к росту рабочих мест и доходов работающих. Но, как уже не раз демонстрировала та же статистика, не происходит и этого. Банки озабочены собственным благополучием.

Стоит, кстати, уточнить, о каких именно банках идет речь. Практически одновременно с публикацией отчета выступил глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. Он считает, что в ближайшие три года прекратят свое существование «около сотни» российских банков. Значит, и сейчас не все ровно в банковском семействе, там есть своя дифференциация. Наибольшую чистую прибыль консолидируют, естественно, крупнейшие банки, а это за очень редким исключением банки, находящиеся в собственности государства. Остается констатировать: государство устраивают «русские горки» доходов.

Источник: https://www.mk.ru/economics/