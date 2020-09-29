Особая экономическая зона на Кавказе? Разбираем перспективы

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Режим особой экономической зоны могут распространить на весь Кавказ. С инициативой выступило Минэкономразвития РФ, заявил РИА Новости первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич

По его словам, перед министерством стоит задача создать максимально привлекательные условия для инвестиций в реальный сектор экономики региона.

Кавказ – особенный регион со специфической хозяйственной деятельностью, рассказал в интервью радио Sputnik директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов.

"Нам вряд ли удастся вывести эти регионы на уровень самодостаточности даже при каких-то массовых вливаний инвестиций и привлечении частных инвестиций, все равно на ближайшую перспективу эти регионы останутся дотационными. Но повышать их финансовую самостоятельность надо, и для этого нужно принимать различные усилия, в том числе и в части предоставления льготного режима для инвесторов в их деятельности.

В этой связи распространение режима особой экономической зоны на более широкий круг территорий регионах Северного Кавказа может показаться оправданным. Для этих регионов есть определенная специфика в хозяйственной деятельности, здесь высокий уровень безработицы. И, конечно, привлечение инвесторов в создании рабочих мест, крайне необходимо", - отметил экономист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/