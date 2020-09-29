Как рассчитать ориентировочную стоимость офисного переезда

/В России/

О том, во сколько обойдется офисный переезд, большинство из нас задумывается только, когда неизбежность переезда встает перед нами непреодолимой стеной.

Часть из нас сразу же кидается расспрашивать друзей и знакомых, те обычно рекомендуют сэкономить на грузчиках и решить вопрос собственными силами. Другие берутся за объявления, но информация о расценках там настолько расплывчата, что разница между минимальной и максимальной суммой иной раз достигает несколько крат.

Почему на этот вопрос нет однозначного ответа

Все дело в том, что каждая ситуация полностью уникальна. Если в одном случае речь идет о крупном промышленном предприятии, которое перемещается в другой город, а во втором – о переезде строительного вагончика из одного микрорайона в другой, то ни о какой одинаковой цене не стоит и говорить.

Но если даже взять за точку ориентира площадь офиса и дальность переезда, то подвести общий знаменатель тоже будет очень трудно, так как каждый переезд офиса подразумевает перевоз совершенно разных вещей.

Как рассчитать примерную цену переезда

Самый верный способ узнать ориентировочную стоимость перевоза имущества – обратиться в мувинговую компанию. Вызов менеджера для анализа объема предстоящих работ обычно осуществляется бесплатно.

Результат расчетов складывается, как правило, из следующих факторов:

Количество и объем перевозимого имущества. В первую очередь из этих данных определяется цена на упаковочные материалы. Важно помнить – технику и бумаги рекомендуется перевозить в коробках.

Транспорт. Бывает, что можно вполне обойтись соседским фургончиком. Фирмам же покрупнее нужно нанимать грузовые контейнеры. Их поиски следует начинать заранее.

Специальное оборудование. Если вы владеете крупногабаритной мебелью или промышленными станками, вам придется обратиться к соответствующим мастерам – такелажникам, в распоряжении которых есть специальная техника.

Бригада рабочих. Будут ли это ваши друзья по рыбалке или высококвалифицированные специалисты, решать вам. Но и разница в цене между ними, думается, вам понятна.

Маршрут. Во-первых, не любая дорога подойдет для проезда грузовых контейнеров. Во-вторых, не любая территория города разрешает бесплатный въезд. Для примера можно взять центр Москвы.

На самом деле этот список можно продолжать бесконечно, и количество пунктов полностью зависит от ваших предпочтений.