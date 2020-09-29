Гости Абрау-Дюрсо почувствуют атмосферу курорта на новой мультиформатной площадке

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Инновационный проект, посвященный 150-летию «Абрау-Дюрсо», открывается 30 сентября 2020 года.

Мультимедийная сфера расположится на площади Александра II курорта Абрау-Дюрсо. Это 333 квадратных метра иммерсивного пространства, 12 проекторов с общей площадью экрана 630 квадратных метров, благодаря которому разрушается барьер между экраном и зрителем. Зайдя внутрь сферы, гости смогут увидеть фильм об Абрау-Дюрсо с 3D эффектом – их ожидает путешествие по истории бренда, неразрывно связанного с судьбой России. Во время просмотра визуального представления на купольной проекционном экране, перед зрителем оживут самые яркие страницы из хроники «Абрау-Дюрсо».

Конструкция новой мультиформатной площадки разработана таким образом, что позволяет увидеть изображение высокого качества с углом обзора 360 градусов. Благодаря захватывающему объемному звуку гости окажутся прямо в центре событий на экране.

Шатер украсит знаменитая панорама виноградников и озера Абрау. На удобных пуфиках внутри купола могут одновременно расположиться до 25 человек. Каждому совершеннолетнему гостю предложат бокал игристого перед просмотром фильма. Длительность мультимедийного представления – 12 минут, режим работы шатра – с 11.00 до 22.00 ежедневно. Билеты можно приобрести на кассе Исторического комплекса Русского винного дома «Абрау-Дюрсо».

Источник: Центр туризма «Абрау-Дюрсо»