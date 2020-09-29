Новость 8 округ Новороссийска

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23 сентября 2020 год состоялся Координационный Совет с участием председателя совета, депутата городской думы 7 созыва по 8 округу Козырева В.А., который пояснил присутствующим на совете председателям ТОС и квартальным ТОС порядок совместной работы.

С учетом изменения границ округа, изменились и проблемы, которые необходимо решать. А на предвыборных встречах депутата Козырева В.А. с жителями округа, быдло озвучено очень много проблем. Секретарь координационного совета Леонари Т.С. предложила присутствующим определить с каких проблем в первую очередь начнется работа на округе.

Присутствующие на совете председатель ТОС № 88 Горовой Г.В., председатель ТОС № 89 Горовая В.Т. предложили начать работу с решения проблем по освещению улиц, расположению рекламного щита на ул. Дзержинского,, безопасности движения по дорогам 84 округа, решения вопроса по канализационной системе и водоснабжению.

Председатель ТОС № 84 Богданчикова С.Н., квартальные Мезенинова В.Ю.,Колесник А.И. предложили в первую очередь поднять вопросы по вывозу мусора, чистке системы ливнеотведения, очистке родника, санитарной очистке территории округа, безопасности перехода через ул. Революции 1905 года.

Председатель ТОС № 87 Салькова А.Ф. и квартальная Георгиади Е.С, подняли вопросы некачественного оказания услуг управляющей компании АО «НУК».

Председатель ТОС № 85 пекут Л.А. не назвала какие проблемы необходимо решать на 85 округе. Членами Совета определены мероприятия и сроки их проведения. Главный специалист администрации Центрального внутригородского района по вопросам ГО ЧС Аболенский С.А. провел профилактическую беседу на тему о предостережении лесных пожаров.