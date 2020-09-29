Счетная палата оценила ситуацию с переработкой мусора в России

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Ситуация с переработкой твердых коммунальных отходов (ТКО) находится под постоянным контролем министерства природных ресурсов и экологии РФ, пишет РБК со ссылкой на сообщение ведомства.

В Минприроды отметили, что с учетом распространения коронавируса, введенных из-за него ограничений и режима самоизоляции сбоев с вывозом отходов не наблюдалось.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Счетная палата считает неблагополучной ситуацию в обращении с ТКО в России. Несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами, ситуация в этой сфере в России остается неблагополучной.

Аудиторы отметили, что при нынешних темпах образования отходов имеющиеся в 32 регионах страны свалки будут исчерпаны к 2024 году. Опасение специалистов Счетной палаты разделяют и в Межрегиональном общественном движении «ЭкоЛогика». Координатор движения Анна Дмитриева в интервью радио Sputnik назвала ситуацию с переработкой мусора во многих регионах критической.

"Вместо того, чтобы реально заниматься реализацией переработки, которая заложена в Национальную стратегию, в проект "Экология", то есть раздельный сбор, глубокая сортировка, переработка отходов, у нас просто продолжали все сваливать на свалки. И сейчас пришли к тому, что ждут, когда им предложат единственное, альтернативное решение - это сжигание, против которого мы активно выступаем, потому что считаем его не перспективным. В данной ситуации, когда ситуация приближается к критической, надо в режиме чрезвычайной ситуации внедрять тот самый раздельный сбор, который они имитируют, а не реально работают над ним, глубокую сортировку и вторичную переработку", - считает Анны Дмитриевой.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/