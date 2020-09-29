Как вести учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК?

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В больших городах строится все больше жилых комплексов, управление которыми осуществляется с помощью специальных автоматизированных программ. Сегодня их предлагают десятки разработчиков: выбирайте тех, что предлагают идущие в ногу со временем решения, имеющие удобный, интуитивно понятный интерфейс.

Как подобрать программу для управляющей компании ЖКХ правильно?

Для этого нужно точно определиться со стоящими в конкретном целями и задачами, со своими потребностями, а также со своим бюджетом. Уже исходя из этого можно рассматривать конкретные варианты и распоряжаться своими средствами. Неизменной популярностью пользуются решения от компании ИНОМ, предлагающей один из самых эффективных инструментов для взаимодействия управляющей компании с жителями. Подобрать оптимальный программный инструмент можно с помощью удобной формы на сайте: в соответствующую форму введите свое имя, название организации, а также номер телефона и уже в ближайшее время получите консультацию от грамотных, постоянно повышающие свою квалификацию профессионалов. Они подробно ответят на все вопросы про учет в управляющих компаниях ЖКХ и, что немаловажно, сразу проконсультируют о стоимости предлагаемых идей. В каждом случае она определяется индивидуально в зависимости от выбранного функционала, а также от объема и сложности стоящих в конкретном случае затрат. Между тем, затраты оказываются вполне посильными и очень быстро окупаются теми достоинствами и преимуществами, которые можно получить в результате.

Перечислим основные «плюсы» использования специализированной программы для ведения учета в управляющей компании:

она имеет удобный, интуитивно понятный интерфейс, с ней сразу можно начинать работать - достаточно лишь загрузить исходные данные;

разобраться во всех возможностях программы помогают специалисты, они же подбирают тот функционал, который идеально подходит в отдельно взятом случае;

работать с программой можно удалённо из любого места, где есть доступ к сети интернет. Не нужно быть привязанным к определенному месту;

весомым преимуществом является полная конфиденциальность и безопасность данных, сведений о жильцах и управляющей компании. Данные не пропадут из-за каких-то непредвиденных обстоятельств;

обновлять ее можно регулярно и абсолютно бесплатно.

С помощью специализированных программ можно начислять единоразовые и регулярные платежи, рассчитывать квартплату, печатать квитанции, а также рассылать уведомления жителям и получать от них обратную связь – уведомления, вопросы, предложения, обращения.