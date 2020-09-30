Докопались: сбежавших из колонии в Дагестане задержали в Калмыкии

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Полицейские задержали шестерых заключенных, которые на прошлой неделе сбежали из исправительной колонии строгого режима в Дагестане. Об этом сообщило республиканское МВД. Напомним, 22 сентября заключенные выбрались из исправительного учреждения через 50-метровый подкоп. Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.

Факт побега – халатность администрации, но оценку будет давать Следственный комитет, прокомментировал радио Sputnik полковник полиции в отставке Алексей Трифонов

"Такой радикальный, с подкопом, массовый побег надо постараться, чтобы не заметить. А вообще бич исправительных учреждений – мобильная связь, то, что осужденные общаются друг с другом, с волей. Не знаю тонкостей, но вполне возможно, что были сообщники и извне, которые помогали передвигаться. Все же заключенные убежали за 340 км. Сейчас должна происходить служебная проверка и проверка СК, которые дадут оценку, в том числе процессуальную, действиям сотрудников ФСИН", – сказал Алексей Трифонов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/