/В России/

В понедельник уже было очевидно, что Юрия Рысина в кресле руководителя департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края, мы больше не увидим.

 Совещание по застройке вёл лично Вениамин Иванович.

Сегодня стало известно, что место Рысина займет молодой архитектор, с обширным профессиональным бэкгрундом Илья Поздняков.
Решение по Рысину было вполне ожидаемым: провал в градостроительной политике края, отсутствие жесткого контроля регулирования застройки и чехарда с муниципальными генпланами и ПЗЗ, стали катализатором для принятия Кондратьевым решения об отставке.
Выбор Позднякова в качестве руководителя объективен, он вполне соответствует текущим требованиям и наверняка взбодрит заветшалую систему градостроительства, в жестком соответствии с требованиями закона, именно этого ждёт от нового руководителя Кондратьев и жители региона.

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Категория: Новости / В России

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