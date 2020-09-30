В понедельник уже было очевидно, что Юрия Рысина в кресле руководителя департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края, мы больше не увидим.

/В России/

Совещание по застройке вёл лично Вениамин Иванович.

Сегодня стало известно, что место Рысина займет молодой архитектор, с обширным профессиональным бэкгрундом Илья Поздняков.

Решение по Рысину было вполне ожидаемым: провал в градостроительной политике края, отсутствие жесткого контроля регулирования застройки и чехарда с муниципальными генпланами и ПЗЗ, стали катализатором для принятия Кондратьевым решения об отставке.

Выбор Позднякова в качестве руководителя объективен, он вполне соответствует текущим требованиям и наверняка взбодрит заветшалую систему градостроительства, в жестком соответствии с требованиями закона, именно этого ждёт от нового руководителя Кондратьев и жители региона.