Не алло? Минцифра готовит закон о блокировке спам-звонков

/В России/

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило проект изменений в закон "О связи". Ведомство намерено наделить абонентов правом обращаться к оператору с требованием блокировки спам-звонков.

Над законом работает межведомственная группа, куда вошли специалисты силовых ведомств, представители банков, операторов связи и Роскомнадзора. Законопроект предполагает, что абонент может обраться к оператору сотовой связи с требованием заблокировать рекламный номер. Сотовая компания передает эти данные в специальную систему Роскомнадзора, и, в случае подтверждения спама, рекламный номер будет внесен в специальный реестр и заблокирован.

"Инициатива звучит разумно, и хотелось бы иметь реестр телефонных номеров и быть уверенным, что звонить не будет. Вопрос только в реализации. Непонятно, какая будет юридическая база под тем, что будет нарушено. Фактически уже сейчас нарушается закон о персональных данных, если вам звонят те, кто вам звонить не должен и те, кому вы не давали своего разрешения. Однако очень мало возникает законодательных последствий после таких звонков. Ну, появится еще один реестр, но по факту дело не в реестре, а в том, что такие административные дела должны быстро доводиться до суда и приносить последствия тем, кто эти звонки совершает. Будет или нет новый реестр - этому процессу никак не поможет", - считает эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/