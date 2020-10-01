ФСИН возьмется за тюремные call-центры

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Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) будет бороться с нелегальными call-центрами, работающими из тюрем и колоний. Планируется запросить 3 миллиарда рублей на установку специальной техники, способной глушить сигнал сотовых операторов. План по ликвидации таких call-центров ФСИН предложит на ближайшем заседании Совбеза, сообщают СМИ.

Проверять надо самих работников ФСИН, потому что глушить сигнал обещали давным-давно, рассказал в интервью радио Sputnik член Межрегиональной общественной организации "Ассоциация руководителей служб информационной безопасности" Александр Токаренко.

"Без связей с администрацией исправительных учреждений эти call-центры бы не существовали, так что надо шерстить именно самих работников ФСИН. Потому что и передача с воли мобильной техники, и все остальное – это коррупционные схемы. Решение глушить было принято несколько лет назад, они должны были внести все это в свой бюджет и на этом основании закупить технику", – сказал Александр Токаренко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/