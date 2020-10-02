Михаил Мишустин подписал постановление о расширении функционала портала «Работа в России»

/В России/

Работодателям будет доступно ведение электронного документооборота на портале «Работа в России».

Постановление о расширении функционала этого ресурса подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Общероссийская база вакансий «Работа в России» была создана для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям – персонал. Но возможности ресурса гораздо шире. В частности, с апреля он помогает гражданам регистрироваться в центрах занятости онлайн для получения пособий по безработице.

Постановление предполагает дополнение системы тремя новыми разделами: «Электронный кадровый документооборот», «Анализ трудоустройства граждан» и «Трудоустройство граждан, испытывающих сложности с поиском подходящей работы». Расширение функционала портала позволит сделать процесс поиска вакансий и сотрудников проще и удобнее и обеспечить сбор аналитической информации о трудоустройстве.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 25 августа 2015 года №885.

Источник: http://government.ru/