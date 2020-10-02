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1 октября стартует Всероссийская перепись населения - первая в России цифровая перепись населения, проводимая в рамках всемирной программы переписи населения и жилищного фонда раунда 2020-2021 гг.

Основной этап Всероссийской переписи населения (ВПН) пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, а переписные мероприятия в труднодоступных территориях начинаются уже сегодня и продолжатся до июня 2021 г.

Все о том, как сегодня стартует первая цифровая перепись в России, смотрите и слушайте здесь (онлайн пресс-конференция с руководством Росстата)

Подробнее о мероприятии:

ВПН пройдет в новом формате, главные преимущества которого: возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru); использование современных носителей – отечественных планшетов с российской операционной системой «Аврора» для работы переписчиков; уникальные условия анализа данных с помощью отечественной BI-платформы; более сжатые сроки публикации итогов переписной кампании и др.

Что значат эти нововведения для социально-экономического развития страны и качества жизни россиянина?

Каков статус готовности регионов РФ к основному периоду ВПН и какие проекты впервые будут интегрированы в переписные мероприятия?

Как перепись населения пройдет в труднодоступных районах?

Для чего в России появились цифровые волонтеры переписи?

Как будет выглядеть переписчик?

Ответы на эти и другие вопросы - на пресс-конференции Росстата 1 октября 2020 года https://www.youtube.com/watch?v=0upKst0h4eY&t=223s

Источник: https://www.strana2020.ru/mediaoffice/