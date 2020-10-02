Почему одинокие отцы не могут прибегнуть к суррогатному материнству?

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В рамках дела о торговле младенцами от суррогатных матерей СК России планирует аресты фигурантов с "нетрадиционной сексуальной ориентацией", сообщили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Федеральный закон "Об охране здоровья в Российской Федерации" действительно не предусматривает право на использование репродуктивных технологий для одиноких мужчин, рассказала в интервью радио Sputnik адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, специалист по семейному праву Виктория Данильченко.

"Из этого следует, что одинокий мужчина, даже имеющий проблемы с бесплодием, не может стать стороной договора о суррогатном материнстве. Поэтому выявленные случаи, в которых услугами суррогатных мам воспользовались мужчины без постоянной партнерши, подпадают под статью "Торговля детьми". Согласно ст. 127 УК РФ такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Таким образом, торговля детьми – это преступление, совершаемое против семьи и против несовершеннолетних. Это не только посягательство на свободу лица, но и на нормальное развитие несовершеннолетнего, как личности. Но если говорить о детях, которые появились у вышеуказанных категорий граждан в период с 2014 года, то, не думаю, что их изъятие из семьи и помещение в детский дом, оказали бы положительное влияние на их психику, а скорее даже ущемляют их права и интересы. Здесь однозначно нужен индивидуальный подход и поиск возможного опекунства родственниками или близкими людьми", – считает Виктория Данильченко.

Напомним, СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области. Уже арестованы семь фигурантов, еще один заключен под домашний арест.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/