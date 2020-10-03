Михаил Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве

/В России/

Решение касается компаний и ИП из пострадавших отраслей.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов будет продлён до 7 января 2021 года включительно. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Решение, которое было анонсировано на заседании Правительства 1 октября, распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, в том числе на гостиничный бизнес, предприятия общепита, негосударственные образовательные учреждения, сферу бытовых услуг, непродовольственную розницу. Срок прежнего моратория, действовавшего в течение шести месяцев, истекает 6 октября.

В период действия моратория организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда. Она предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям.

Эти меры дополнительно поддержат предпринимателей, позволят им преодолеть экономические трудности без потери имущества и прекращения деятельности.

Источник: http://government.ru/