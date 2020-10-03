Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия ряда разрешительных документов

/В России/

Правительство приняло решение продлить срок действия аттестаций и лицензий в некоторых видах деятельности.

Это делается для того, чтобы сохранить нормальный режим работы организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и снизить возможные издержки.

Так, деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов и работа, связанная с применением взрывчатых материалов промышленного назначения, будет возможна без переоформления лицензии до 1 января 2022 года.

Продлевается имеющаяся аттестация в области промышленной безопасности, а также по вопросам безопасности гидротехнических сооружений и в сфере энергетики – она считается действующей до 1 июля 2021 года.

До этой же даты откладываются проверки знаний в области охраны труда, требований по безопасному ведению работ на объектах теплоснабжения.

Постановление также предусматривает, что Минтранс во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации по согласованию с профильными ведомствами вправе устанавливать особый порядок проведения предполётного медицинского осмотра при выполнении особо важных рейсов.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 3 апреля 2020 года №440.

Источник: http://government.ru/