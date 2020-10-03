Важным нововведением предстоящей переписи населения станет работа цифровых волонтеров

/В России/

В чем будет заключаться их функция и как стать одним из них, рассказала студентка и специалист центра цифровых волонтеров Дальневосточного федерального университета Анна Ярош.

– Анна, чем отличается обычный студент-волонтер от «цифрового»? Если одних мы постоянно видим на массовых мероприятиях – они подсказывают, куда пройти участникам, помогают пожилым, то в чем занимаются «цифровые»?

– Мы такие же волонтеры, наша задача – помогать. Цифровым волонтером я стала весной, когда у нас началось дистанционное образование. Работа заключалась в сборе информации о том, насколько преподаватели готовы к переходу на обучение в онлайн формате. Затем у нас в университете открылась горячая линия, на которой волонтёры консультировали преподавателей, а иногда и студентов. Помогали им разобраться с тем, как пользоваться платформой дистанционного обучения.

– А откуда у вас такие знания?

– Молодежь все новое быстро схватывает. Особенно, что касается современных технологий, гаджетов, возможностей онлайн-коммуникаций. Есть и специальные курсы для волонтеров, где можно пополнить знания об интернет-сервисах и онлайн-обучении, а затем поделиться с педагогами, людьми старшего поколения – просто жителями города. Мы помогаем им в решении технических вопросов, которых поначалу возникает немало.

– Что вас заставляет это делать? Ведь, времени и на учебу, наверное, не всегда хватает?

– Волонтеры вообще активные люди – нам постоянно что-то надо. Знаю по себе: еще на первом курсе вошла в студенческое самоуправление. Хотелось не просто учиться, а участвовать в жизни университета. И когда началась пандемия, появилась хорошая возможность проявить себя – помочь вузу в сложный период. Считаю, это важная часть студенческого самоуправления. К тому же все это интересно – наблюдать «изнутри» и участвовать в процессе перехода университета на новый формат обучения за достаточно короткие сроки. Ощущение, что прикоснулась к историческому событию. Для мотивации это важно.

А вообще участие в Студенческом совете это для меня – это хобби, как и изучение иностранных языков. Сейчас активно учу китайский язык, а в будущем планирую углубиться в испанский. Чтобы проверить знания недавно решилась на самый отчаянный поступок в жизни – самостоятельно поехала в Китай без какого-либо гида или сопровождающего. Ничего, освоилась, хоть и китайским еще слабо владею. Но общий язык и понимание удалось найти.

– Как же вас понимали китайцы – наверняка с ними сложнее общаться, чем обучать интернет-грамоте соотечественников?

– Добавлю: в Китай я ездила с парнем – решились на поездку спонтанно, чтобы как-то разнообразить зимние каникулы. Но он китайский не знает вообще. Поэтому вся надежда в общении с местными жителями была на меня. Но оказалось, китайский, который я учила, заметно отличается от разговорного языка в реальной жизни.

Границу мы перешли без проблем, после чего сели в автобус, который должен был отвезти до гостиницы, где мы заранее забронировали места через турфирму. Но вскоре поняли, что остановку свою проехали, а где нам выходить – водитель точно объяснить не смог. Пришлось выйти на ближайшей остановке и узнавать у прохожих как пройти к отелю. Но что хотят русские туристы мало кто понимал. Догадались лишь продавцы магазина с вывеской на русском языке.

Мы просто чудом нашли гостиницу, но администратор поначалу не хотела нас селить – вновь объясняя что-то на сложном китайском. Мы почти смирились, что придется искать новый отель, когда в холл вошла китаянка и грозно прокричала: «Аня, Артём». Оказалась она должна была нас встретить на остановке и проводить к гостинице. Но поскольку мы проехали мимо и к ней никто не вышел, она в испуге стала объезжать все гостиницы по пути автобуса. И на счастье нашла нас.

В итоге мы заселили и отлично отдохнули. Кстати, теперь стали лучше понимать китайцев, как и они – нас. Главное в жизни – не бояться трудностей и стремиться учиться новому, чтобы их преодолевать. Получилось самому – помоги другому. Наверное, такое представление о жизни мне и помогает быть волонтером.

– Теперь решили участвовать в переписи?

– Да, с удовольствием. Цифровые волонтёры необходимы, поскольку это первая цифровая перепись, в которой есть отличная возможность переписаться самому, не выходя из дома. Но многие люди достаточно плохо разбираются с техникой и работой на сайтах. У них может возникать множество вопросов, связанных с интернет-переписью: регистрацией, заполнением форм и не только. Поэтому нужны люди, которые спокойно и доброжелательно ответят на все вопросы и помогут во всем разобраться. И таких людей среди студентов немало.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Источник: https://www.strana2020.ru/mediaoffice/