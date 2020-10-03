1 октября стартовала Всероссийская перепись населения

/В России/

Пока только в отдаленных и труднодоступных районах страны.

В каких населенных пунктах появятся первые переписчики, как они будут выглядеть, кто такие цифровые волонтеры — об этом и многом другом рассказали участники пресс-конференции во Владивостоке.

Первая в истории страны цифровая перепись началась 1 октября. Ровно за полгода до старта ее основного – всероссийского – этапа будут переписаны до полумиллиона жителей труднодоступных территорий России. И уже через год станет известна точная численность населения страны. Об особенностях и преимуществах нового цифрового формата переписи, а также возможностях, которые открывают перед статистикой современные технологии, представители Росстата рассказали в ходе пресс-конференции «Всероссийская перепись населения: вызовы и возможности цифровой эпохи», прошедшей во Владивостоке 1 октября.

Начнется первая цифровая перепись в России с отдельных труднодоступных территорий в Республике Тыва (Бай-Тайгинский район), Томской области (Александровский, Кривошеинский и Тегульдетский районы) и Ямало-Ненецком автономном округе (Шурышкарский район). Именно туда 1 октября выдвинулись первые переписчики.

Всего же с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года планируется переписать жителей примерно 2600 населенных пунктов в более чем 200 отдаленных и труднодоступных районах 26 регионов страны — Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока. Именно там, в условиях, приближенных к экстремальным, пройдут отработку новые цифровые технологии предстоящей переписи. Прежде всего — сбор данных на электронные планшеты.

«Переписчики будут заполнять со слов респондентов электронные переписные листы, бумажные останутся только в качестве резерва на случай экстремальной погоды для электронной техники. Планшеты, впрочем, должны выдержать и –30 градусов. На устройствах будут отображаться также цифровые карты с маршрутом переписчика», — рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

По его словам, использование планшетов позволит в 1,5–2 раза быстрее вводить данные в электронные переписные листы.

В рамках пресс-конференции впервые широкой аудитории была продемонстрирована экипировка переписчиков, включающая в себя брендированный шарф красно-синей расцветки с белой надписью «Всероссийская перепись населения 2020» и голубой жилет со светоотражающими полосами и логотипом переписи.

«При себе переписчик будет иметь нагрудное удостоверение, отпечатанное на Гознаке, и паспорт. Вместо большого портфеля теперь у переписчика будет тонкая аккуратная сумка, куда помещаются планшет, запасной аккумулятор повышенной емкости и несколько листов с ручкой», — пояснил заместитель руководителя Росстата.

Принять участие в переписи у жителей труднодоступных районов получится только с помощью переписчика. Самостоятельно заполнить электронный переписной лист на Госуслугах жители нашей страны смогут только с 1 по 25 апреля следующего года.

«На самостоятельную интернет-перепись мы специально отвели 25 дней, а не весь апрель, чтобы понять, кто воспользуется этой услугой, а до кого до 30 апреля еще должны будут дойти переписчики. Главное — охватить всех», — пояснил Павел Смелов.

При этом особые надежды в части самостоятельного участия в переписи через интернет в Росстате возлагают на молодых матерей.

«Мы проанализировали активность людей на портале "Госуслуги" и пришли к выводу: эта площадка будет востребованной. Сейчас на портале зарегистрировано более 100 млн человек, а в последнее время количество пользователей возросло многократно. Мы видели, как самая активная аудитория переписи — молодые матери, которые заботятся о будущем своих детей, — массово стали создавать заявления на портале, когда президент объявил о выплатах. Надеемся, женщины проявят интерес и к самостоятельной переписи на Госуслугах», — отметил замглавы Росстата.

Цифровые инновации внедряются Росстатом не только в процесс сбора данных, но и в работу по подготовке к переписи.

«У нас уже работает внутренним порталом современная BI-платформа — это ситуационный центр переписи, где мы отслеживаем этапы подготовки по каждому субъекту и району. На эту же платформу в дальнейшем будут загружены все итоги переписи. Любой желающий сможет зайти, сделать запрос и получить моментальный ответ от системы в наглядном графическом виде. Таким образом, мы отказываемся от прежних томов и таблиц и переходим к интерактивной цифровой информации», — отметил Павел Смелов.

Свои решения предлагают и партнеры Росстата. Так, Сбербанк выступил с инициативой консолидации данных о населении регионов, полученных из административных и других источников, чтобы использовать их в контрольных расчетах при подведении итогов переписи. По словам управляющего директора — начальника управления клиентского сопровождения государственного сектора Сбербанка Владимира Маринова, такой проект в рамках переписи, в частности, планируется на Дальнем Востоке.

«С Росстатом нас связывает давнее продуктивное сотрудничество, и мы очень рады стать партнером Всероссийской переписи населения. Этот проект имеет огромное значение для всей страны и является базой для дальнейшего развития. В апреле мы подписали соглашение о взаимодействии и надеемся, что наработанный нами опыт в сфере цифровых технологий поможет организовать процесс обработки и анализа результатов переписи на высоком уровне. Еще мы планируем совместные мероприятия по информированию населения. Кроме того, наша дочерняя компания "Сбербанк страхование" обеспечивает всех переписчиков страховой защитой от несчастных случаев», — рассказал Владимир Маринов.

Еще одним важным нововведением предстоящей переписи станет работа цифровых волонтеров. В чем будет заключаться их функция, рассказала студентка Дальневосточного федерального университета Анна Ярош.

«Цифровым волонтером я стала весной, когда у нас началось дистанционное образование. Работа заключалась в сборе информации о том, насколько преподаватели готовы к переходу на обучение в онлайн-формате. После чего была создана горячая линия, на которой волонтеры консультировали преподавателей, а иногда и студентов. Помогали им разобраться с тем, как пользоваться платформой дистанционного обучения. Для переписи цифровые волонтеры тоже необходимы, поскольку многие люди не очень хорошо разбираются в технике и работе на сайтах. У них может возникать множество вопросов, связанных с регистрацией, заполнением форм и не только. Поэтому нужны люди, которые спокойно и доброжелательно ответят на все вопросы и помогут во всем разобраться. И таких людей среди студентов немало», — уверена Анна Ярош.

По итогам мероприятия состоялась церемония торжественного гашения почтовой марки и конверта Всероссийской переписи населения. Рабочую программу во Владивостоке продолжил круглый экспертный стол «Демократизация данных. Статистическая грамотность населения и популяризация самообслуживания в пользовании данными переписи».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Источник: https://www.strana2020.ru/mediaoffice/