В Минприроды оценили ситуацию с "экологической катастрофой" на Камчатке

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Экологическая ситуация на Камчатке, где произошло загрязнение участков акватории Авачинского залива, находится под контролем.

Об этом сообщили в Минприроды России.

Результаты анализа проб воды будут известны 5 октября. Между тем губернатор региона Владимир Солодов принимает личное участие. Он поставил ситуацию на контроль.

Ранее посетители популярного среди серферов Халактырского пляжа на Камчатке пожаловались на серьезное загрязнение океана у побережья. По их словам, еще в августе они заметили, что после контакта с водой начинались неприятные кожные реакции. Серферы уверены, что в воду производится сброс химикатов в большом количестве.

Источник: https://www.mk.ru/