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В Минприроды оценили ситуацию с "экологической катастрофой" на Камчатке
Экологическая ситуация на Камчатке, где произошло загрязнение участков акватории Авачинского залива, находится под контролем.
Об этом сообщили в Минприроды России.
Результаты анализа проб воды будут известны 5 октября. Между тем губернатор региона Владимир Солодов принимает личное участие. Он поставил ситуацию на контроль.
Ранее посетители популярного среди серферов Халактырского пляжа на Камчатке пожаловались на серьезное загрязнение океана у побережья. По их словам, еще в августе они заметили, что после контакта с водой начинались неприятные кожные реакции. Серферы уверены, что в воду производится сброс химикатов в большом количестве.
Источник: https://www.mk.ru/