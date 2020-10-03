Цены на квартиры в России подпрыгнули

/В России/

Темпы роста цен на жилье в Москве и в стране продолжают расти. Однако дорожают квартиры неравномерно.

«Под давлением доступной ипотеки цены на новостройки надулись, как воздушный шарик, и взлетели вверх: с начала года - до 20%,», - говорят специалисты федерального портала «Мир квартир». На вторичном рынке свои особенности: здесь покупатели устроили настоящую гонку на квартиры в предназначенных к сносу пятиэтажках.

Самый стремительный рост с начала года показали новостройки Хабаровска (+19,9%; 97 тысяч рублей за квадратный метр), Кемерова (+17,9%; 53тысячи рублей) и Тулы (+17,6%; 65 тысяч). Москва, Санкт-Петербург и Сочи были несколько скромнее: +7,3%, +11,4% и +16,6% соответственно. Но цены в столицах продолжают оставаться самыми высокими по стране. В Москве «квадрат» в новостройке стоит 238 тысяч рублей, в Питере и в Сочи - по 141 тысяче.

- Застройщики, вдохновленные поддержкой государства и льготной ипотекой, ставки по которой упали до 5,9%, бодро поднимают стоимость квартир. Если будет принято решение о продлении дешевой ипотеки после 1 ноября, покупателям новостроек не нужно будет спешить, спрос немного «рассосется», и цены уже не смогут расти такими темпами, - оценивает ситуацию генеральный директор портала Павел Луценко.

Банки, в свою очередь, тоже борются за клиентов.

- Еще за полмесяца до официального объявления о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15% (30 мая) банки начали корректировать параметры программы. На момент подписания проекта обновленные условия действовали уже в большинстве финансовых учреждений, - вспоминает управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая. - Возможность оформить жилищный кредит под 6,5% (от 5,85% в некоторых банках) получили клиенты, у которых раньше не было собственных средств в необходимом объеме.

Однако клиенты не рассчитывали, что вместе со снижением ипотечной ставки и первоначального взноса цены на жилье начнут расти так быстро. И теперь покупатели, особенно московские, все чаще посматривают в сторону «вторички», не так лихо поднявшейся в цене за последние два года. Впрочем, есть и еще одна причина поднявшегося интереса к старому жилью.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы, по данным «Индикаторов рынка недвижимости», в сентябре составила 186,6 тысячи рублей - на 1,3% больше, чем в августе. Однушки и двушки прибавили по 1,6%, трехкомнатные квартиры - 1%, а многокомнатные - 0,6%. Больше всего подорожало жилье в «демократичных» округах Москвы - Северном, Южном, Северо-Восточном и Восточном, в «замкадье». В центре цены за месяц не изменились.

Спросом пользуются в первую очередь бюджетные, но не самые дешевые квартиры в современных панельных домах (+2,5%) и в кирпичных пятиэтажках (+2,4%). Резко возрос интерес к домам, которые попали в первую волну реновации (до 2024 года). «После 12 августа, когда был опубликован список сносимых домов, начались гонки. Выстраиваются очереди из покупателей. Квартиры продаются за один-два дня. Если дом находится в хорошем районе, покупатель может заключить договор тут же, сделка происходит в течение пары часов», - рассказывает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Каждый покупатель старается понравиться продавцу, рассказывая трогательную историю, почему ему нужна именно эта квартира. Торг идет «в плюс»: начальная цена, предложенная продавцом, порой вырастает на сотни тысяч рублей. И, конечно, продавцы отдают предпочтение людям со свободными деньгами, а не ипотечным заемщикам.

- Я считаю, что здоровый рынок - это рынок покупателя. Без его денег продавец со своим товаром - ничто, - продолжает Юлия Дымова. - Но сейчас главенствует продавец, поскольку из-за плохой экономической ситуации покупатель одержим идеей куда-то немедленно вложить деньги. Я думаю, что цены на вторичное жилье прекратят расти, но и вряд ли сильно упадут - в среднем останутся на прежнем уровне.

- Ситуация в экономике все больше напоминает ноябрь-декабрь 2014 года. Тогда на фоне конфликта с Западом произошла девальвация рубля, которая, в свою очередь, вызвала ажиотаж на рынке недвижимости, - комментируют аналитики irn.ru. - Появляется все больше факторов нестабильности: вторая волна эпидемии коронавируса, события в Белоруссии, возможные новые санкции против России в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Все это оказывает очень сильное давление на рубль, который быстро теряет позиции относительно других валют. Рубль уже почти достиг весенних минимумов и не исключено, что может опуститься и ниже.

Ослабление рубля, как обычно, подогревает интерес к одному из главных отечественных защитных активов - к московской недвижимости. Однако повышенный спрос не бесконечен, особенно в условиях падения доходов населения. В 2014 году ажиотаж, напомним, продлился лишь два месяца и завершился стагнацией и падением цен. Ситуация может повториться и на этот раз.

Источник: https://www.mk.ru/