Дагестан и Чечня лидируют по младенческой смертности в СКФО

/В России/

Росстат опубликовал статистику младенческой смертности в регионах страны с января по август этого года.

В Северо-Кавказском федеральном округе лидируют Дагестан и Чечня.

Так, в Дагестане за восемь месяцев этого года скончались 197 детей в возрасте до года. Однако в республике зафиксировано снижение младенческой смертности. В прошлом году за первые восемь месяцев в Дагестане не удалось спасти 222 ребенка.

В Чечне же, которая занимает второе место по младенческой смертности в регионе, зафиксирован прирост. В этом году с января по август в республике умерли 110 детей в возрасте до года, в прошлом году - 104.

Прирост зафиксирован еще только в одном регионе СКФО - Кабардино-Балкарии ( 41 в 2020 году против 36 в 2019-м).

Отметим, что в целом федеральный округ по итогам восьми месяцев этого года занимает первое место в стране по коэффициенту младенческой смертности (количества смертей на тысячу родившихся).

В СКФО этот показатель равен 5,7, затем идет Сибирский федеральный округ - 5,5, третий - ДФО (5,0).