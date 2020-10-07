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В детском центре "Смена" началась работа всероссийской научно-практической конференции "Система патриотического воспитания подрастающего поколения: основные проблемы и перспективы формирования".

Конференцию открыл депутат Госдумы Владимир Синяговский. Он поздравил всех педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя. А затем отметил, что очень важная тема обсуждается сегодня.

- Особенно это актуально в связи со вступлением в действие президентских поправок в Закон об образовании в части содержания воспитательного процесса. Приоритет определен - мы должны из школы и вуза выпускать личность наполненную не только знаниями, но и духовно, нравственно обогащенную. Готовую защищать свою семью, малую родину и Отечество. То есть быть патриотом, - поделился своими мыслями Владимир Синяговский.
В конференции принимают участие профессора, доценты педагоги из 16 субъектов РФ. Дискуссия продлить три дня.

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Категория: Новости / В России

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