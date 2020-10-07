Восстановление морских животных на Камчатке займет до 15 лет

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Погибшие у берегов Камчатки морские организмы восстановятся за 10-15 лет, заявил радио Sputnik доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков.

Причиной массовой гибели морских животных у берегов Камчатки могло стать загрязнение нефтепродуктами. Генпрокуратура России сообщила, что в местной воде высокая концентрация вредных примесей. Исследование показало четырехкратное превышение нормы по количеству нефтепродуктов и превышение в 2,5 раза по фенолу.

Образцы воды были взяты у популярного среди туристов и местных серфингистов Халактырского пляжа, где ранее были обнаружены сотни погибших морских животных, а отдыхающие люди стали массово жаловаться на ухудшение здоровья.

После такого серьезного загрязнения воды восстановление местной экосистемы может занять до 15 лет, рассказал радио Sputnik биолог Владимир Раков.

"Если бы знать, сколько и каких животных погибло, а также какой возраст и размер они имели, то можно было бы более точно сказать. Если судить по фотографиям, то там есть и крупные животные вроде осьминогов. На восстановление всех уйдет где-то порядка 10-15 лет максимум. Через это время там не будет уже никаких следов от того, что произошло сегодня. Более или менее понять, что жизнь восстанавливается, можно будет уже через два-три года. Это все если учитывать, что новых поступлений загрязнений не будет", - объяснил Владимир Раков.

Причину загрязнения воды возле Камчатки и виновных в этой экологической катастрофе до сих пор не нашли. Проверку проводят Генпрокуратура и Следственный комитет.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/