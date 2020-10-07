Очевидец рассказал о пожаре в воинской части под Рязанью

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Пожар на территории воинской части под Рязанью все еще действует, приступить к тушению невозможно из-за сильного ветра, рассказал радио Sputnik очевидец Максим Ермаков.

Ранее под Рязанью загорелся склад боеприпасов на территории бывшей воинской части. Спасатели эвакуируют жителей нескольких населенных пунктов в Рязанской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар все еще действует, периодически слышатся взрывы. Рядом с местом находится возгорание прилетевших снарядов. Также сегодня сильный ветер, который способствует распространению огня. Люди активно эвакуируются в ближайшие деревни, трасса перекрыта, стягивается большое количество техники МЧС. Я думаю, что приступить к тушению они пока не смогут, потому что очень сильный пожар и невозможно подобраться к нему близко. Информации о пострадавших у меня нет, но, надеюсь, что все в порядке, что все живы-здоровы", – сказал очевидец.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/