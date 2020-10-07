«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2020 года

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В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в сентябре 2020 года.

Главы регионов Южного ФО:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 0 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 12 751 83 949,4 2 +1 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 13 108 73 894,7 3 -1 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 12 029 70 491,0 4 0 РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович Севастополь 7 071 49 488,1 5 0 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 5 663 16 965,1 6 +1 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 2 136 12 442,1 7 +1 БАБУШКИН Игорь Юрьевич Астраханская обл. 2 261 8 399,1 8 -2 ХАСИКОВ Бату Сергеевич Калмыкия 1 607 5 504,0

Комментарии:

В Южном федеральном округе в сентябре 2020 года лидерами по МедиаИндексу стали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Действующий глава региона Вениамин Кондратьев победил на выборах губернатора Краснодарского края. Бюджет Краснодарского края останется социально ориентированным и впредь - большая часть средств будет направляться на строительство школ, детсадов, спортобъектов и ремонт больниц, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев после официального вступления в должность. Также СМИ сообщали, что вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым российский премьер Михаил Мишустин побывал в Кубанском государственном университете.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что сгоревший многоэтажный дом в краевой столице - самострой. Вениамин Кондратьев также отметил, что причины возгорания устанавливаются, сформированы комиссии для определения ущерба. Он уточнил, что поручил мэру оказать всю необходимую помощь в восстановлении документов пострадавших в кратчайшие сроки.

Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В аэропорту города Сочи президента Беларуси встречал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Крупную опреснительную станцию построят для водоснабжения Симферополя, проект станет уникальным для страны, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительные сведения о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. Депутат отметила, что ей уже подготовлен запрос к главе Крыма Сергею Аксенову для получения сведений, необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с организацией, призванной защищать права человека.

Также СМИ сообщали, что американский актер Стивен Сигал посетил Крым и встретился с главой республики Сергеем Аксеновым.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, вновь победивший на выборах главы региона, официально вступил в должность. Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании штаба по ЧС заявил, что пострадавшие от крупных природных пожаров в регионе, а также семья погибшей, незамедлительно получат материальную помощь. СМИ сообщали, что глава Ростовской области Василий Голубев ушел в разгар предвыборных дебатов – контролировать тушение пожара. Позже он прокомментировал в личном аккаунте, что лес загорелся в Тарасовском районе.

Министр здравоохранения России Анна Попова и заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова прибыли в Ростовскую область с рабочим визитом, сообщил губернатор региона Василий Голубев на своей странице в Instagram.

Главы регионов в сентябре 2020 года:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 56 711 525 614,4 2 +3 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 16 839 138 086,2 3 +1 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 20 374 121 825,1 4 +3 КОБЗЕВ Игорь Иванович Иркутская обл. 15 371 117 282,2 5 +1 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 15 213 110 125,0 6 -4 ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 15 063 97 326,9 7 +4 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 9 499 85 705,6 8 0 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 12 751 83 949,4 9 +4 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 13 108 73 894,7 10 0 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 12 029 70 491,0 11 -8 ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович Хабаровский край 7 746 68 563,3 12 0 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская обл. 10 341 67 747,5 13 -4 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 16 435 65 337,7 14 +5 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 7 084 62 258,3 15 +10 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 7 488 55 996,6 16 -1 МАХОНИН Дмитрий Николаевич Пермский край 7 966 50 342,4 17 +12 РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович Севастополь 7 071 49 488,1 18 +10 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Приморский край 6 582 48 176,0 19 -1 СОЛОДОВ Владимир Викторович Камчатский край 5 909 46 931,8 20 +3 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 7 802 45 249,4 21 +13 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 6 611 42 416,0 22 -2 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 13 662 42 058,7 23 -9 ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич Архангельская обл. 6 077 41 904,7 24 +22 НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич Чувашия 9 033 40 019,2 25 -1 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 10 121 39 514,9 26 +14 ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович Еврейская автономная обл. 4 462 39 103,0 27 -11 УЙБА Владимир Викторович Коми 6 106 39 067,1 28 -2 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Республика Саха 5 802 37 471,5 29 -2 МООР Александр Викторович Тюменская обл. 4 532 37 284,4 30 +1 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 7 301 35 497,0 31 -14 ТРАВНИКОВ Андрей Александрович Новосибирская обл. 5 776 35 329,3 32 +23 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 8 951 35 212,1 33 -11 АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 6 511 34 910,4 34 +1 БУРКОВ Александр Леонидович Омская обл. 4 989 32 385,1 35 -14 АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич Ямало-Ненецкий АО 4 101 31 965,4 36 -4 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 8 531 31 126,8 37 +14 ТОМЕНКО Виктор Петрович Алтайский край 4 601 26 667,3 38 +6 ЧИБИС Андрей Владимирович Мурманская обл. 5 428 26 557,6 39 -9 ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская обл. 5 243 25 972,3 40 +8 ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич Сахалинская обл. 4 085 25 861,3 41 +4 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 6 102 25 016,9 42 -4 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 5 709 24 997,8 43 +7 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 3 771 24 374,2 44 +15 ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич Дагестан 5 995 24 244,0 45 -2 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 4 367 23 983,1 46 +1 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калиниградская обл. 3 112 22 406,5 47 -6 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 5 396 22 301,4 48 -6 ОРЛОВ Василий Александрович Амурская область 3 559 19 999,6 49 +4 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 4 715 19 796,0 50 +32 БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич Ненецкий АО 1 909 19 251,1 51 +6 БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 2 693 18 277,5 52 -15 ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская обл. 4 690 17 512,0 53 +8 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 929 17 204,3 54 +2 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 5 663 16 965,1 55 -16 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 3 107 16 937,3 56 -7 ШУМКОВ Вадим Михайлович Курганская обл. 2 405 14 245,0 57 -5 ПАСЛЕР Денис Владимирович Оренбургская обл. 3 185 14 228,5 58 -25 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 3 842 13 955,1 59 +8 ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич Бурятия 3 632 13 937,3 60 0 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 3 802 13 178,0 61 +9 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 4 130 13 024,3 62 0 ОСИПОВ Александр Михайлович Забайкальский край 2 744 12 996,1 63 -5 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 3 015 12 971,2 64 +11 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 3 851 12 962,1 65 0 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 2 136 12 442,1 66 -12 НОСОВ Сергей Константинович Магаданская обл. 1 961 11 454,0 67 +6 НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская обл. 2 698 11 316,0 68 -2 ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович Марий Эл 2 015 10 482,1 69 -6 УСС Александр Викторович Красноярский край 2 792 10 052,1 70 -1 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 1 992 9 855,9 71 -35 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 1 370 9 200,1 72 +4 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 1 532 8 643,2 73 -2 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 2 773 8 503,2 74 0 БАБУШКИН Игорь Юрьевич Астраханская область 2 261 8 399,1 75 -3 БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович Северная Осетия - Алания 1 780 7 952,0 76 +4 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 1 517 7 886,0 77 -9 КОНОВАЛОВ Валентин Олегович Хакасия 2 401 7 831,0 78 +1 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 336 7 311,1 79 +4 КОКОВ Казбек Валерьевич Кабардино-Балкария 1 135 6 586,4 80 new БУЦАЕВ Денис Петрович Белгородская обл. 787 6 341,1 81 +4 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 2 283 5 695,3 82 -4 КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович Ингушетия 1 098 5 534,0 83 -19 ХАСИКОВ Бату Сергеевич Калмыкия 1 607 5 504,0 84 -7 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 511 1 628,0 85 -1 ХОРОХОРДИН Олег Леонидович Республика Алтай 1 309 411,1

Источник: Медиалогия