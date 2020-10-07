«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2020 года
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в сентябре 2020 года.
Главы регионов Южного ФО:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
12 751
|
83 949,4
|
2
|
+1
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
13 108
|
73 894,7
|
3
|
-1
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
12 029
|
70 491,0
|
4
|
0
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
7 071
|
49 488,1
|
5
|
0
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
5 663
|
16 965,1
|
6
|
+1
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 136
|
12 442,1
|
7
|
+1
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская обл.
|
2 261
|
8 399,1
|
8
|
-2
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 607
|
5 504,0
Комментарии:
В Южном федеральном округе в сентябре 2020 года лидерами по МедиаИндексу стали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Действующий глава региона Вениамин Кондратьев победил на выборах губернатора Краснодарского края. Бюджет Краснодарского края останется социально ориентированным и впредь - большая часть средств будет направляться на строительство школ, детсадов, спортобъектов и ремонт больниц, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев после официального вступления в должность. Также СМИ сообщали, что вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым российский премьер Михаил Мишустин побывал в Кубанском государственном университете.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что сгоревший многоэтажный дом в краевой столице - самострой. Вениамин Кондратьев также отметил, что причины возгорания устанавливаются, сформированы комиссии для определения ущерба. Он уточнил, что поручил мэру оказать всю необходимую помощь в восстановлении документов пострадавших в кратчайшие сроки.
Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В аэропорту города Сочи президента Беларуси встречал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Крупную опреснительную станцию построят для водоснабжения Симферополя, проект станет уникальным для страны, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительные сведения о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. Депутат отметила, что ей уже подготовлен запрос к главе Крыма Сергею Аксенову для получения сведений, необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с организацией, призванной защищать права человека.
Также СМИ сообщали, что американский актер Стивен Сигал посетил Крым и встретился с главой республики Сергеем Аксеновым.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, вновь победивший на выборах главы региона, официально вступил в должность. Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании штаба по ЧС заявил, что пострадавшие от крупных природных пожаров в регионе, а также семья погибшей, незамедлительно получат материальную помощь. СМИ сообщали, что глава Ростовской области Василий Голубев ушел в разгар предвыборных дебатов – контролировать тушение пожара. Позже он прокомментировал в личном аккаунте, что лес загорелся в Тарасовском районе.
Министр здравоохранения России Анна Попова и заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова прибыли в Ростовскую область с рабочим визитом, сообщил губернатор региона Василий Голубев на своей странице в Instagram.
Главы регионов в сентябре 2020 года:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
56 711
|
525 614,4
|
2
|
+3
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
16 839
|
138 086,2
|
3
|
+1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
20 374
|
121 825,1
|
4
|
+3
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
15 371
|
117 282,2
|
5
|
+1
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
15 213
|
110 125,0
|
6
|
-4
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
15 063
|
97 326,9
|
7
|
+4
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
9 499
|
85 705,6
|
8
|
0
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
12 751
|
83 949,4
|
9
|
+4
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
13 108
|
73 894,7
|
10
|
0
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
12 029
|
70 491,0
|
11
|
-8
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
7 746
|
68 563,3
|
12
|
0
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
10 341
|
67 747,5
|
13
|
-4
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
16 435
|
65 337,7
|
14
|
+5
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
7 084
|
62 258,3
|
15
|
+10
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
7 488
|
55 996,6
|
16
|
-1
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
7 966
|
50 342,4
|
17
|
+12
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
7 071
|
49 488,1
|
18
|
+10
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
6 582
|
48 176,0
|
19
|
-1
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
5 909
|
46 931,8
|
20
|
+3
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
7 802
|
45 249,4
|
21
|
+13
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
6 611
|
42 416,0
|
22
|
-2
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13 662
|
42 058,7
|
23
|
-9
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
6 077
|
41 904,7
|
24
|
+22
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
9 033
|
40 019,2
|
25
|
-1
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
10 121
|
39 514,9
|
26
|
+14
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
4 462
|
39 103,0
|
27
|
-11
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
6 106
|
39 067,1
|
28
|
-2
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
5 802
|
37 471,5
|
29
|
-2
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
4 532
|
37 284,4
|
30
|
+1
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
7 301
|
35 497,0
|
31
|
-14
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 776
|
35 329,3
|
32
|
+23
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
8 951
|
35 212,1
|
33
|
-11
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
6 511
|
34 910,4
|
34
|
+1
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
4 989
|
32 385,1
|
35
|
-14
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4 101
|
31 965,4
|
36
|
-4
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
8 531
|
31 126,8
|
37
|
+14
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
4 601
|
26 667,3
|
38
|
+6
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 428
|
26 557,6
|
39
|
-9
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
5 243
|
25 972,3
|
40
|
+8
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
4 085
|
25 861,3
|
41
|
+4
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
6 102
|
25 016,9
|
42
|
-4
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
5 709
|
24 997,8
|
43
|
+7
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
3 771
|
24 374,2
|
44
|
+15
|
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич
|
Дагестан
|
5 995
|
24 244,0
|
45
|
-2
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
4 367
|
23 983,1
|
46
|
+1
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 112
|
22 406,5
|
47
|
-6
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
5 396
|
22 301,4
|
48
|
-6
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 559
|
19 999,6
|
49
|
+4
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
4 715
|
19 796,0
|
50
|
+32
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
1 909
|
19 251,1
|
51
|
+6
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2 693
|
18 277,5
|
52
|
-15
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
4 690
|
17 512,0
|
53
|
+8
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 929
|
17 204,3
|
54
|
+2
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
5 663
|
16 965,1
|
55
|
-16
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
3 107
|
16 937,3
|
56
|
-7
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 405
|
14 245,0
|
57
|
-5
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 185
|
14 228,5
|
58
|
-25
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 842
|
13 955,1
|
59
|
+8
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 632
|
13 937,3
|
60
|
0
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 802
|
13 178,0
|
61
|
+9
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 130
|
13 024,3
|
62
|
0
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 744
|
12 996,1
|
63
|
-5
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
3 015
|
12 971,2
|
64
|
+11
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
3 851
|
12 962,1
|
65
|
0
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 136
|
12 442,1
|
66
|
-12
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 961
|
11 454,0
|
67
|
+6
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 698
|
11 316,0
|
68
|
-2
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
2 015
|
10 482,1
|
69
|
-6
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
2 792
|
10 052,1
|
70
|
-1
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
1 992
|
9 855,9
|
71
|
-35
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
1 370
|
9 200,1
|
72
|
+4
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 532
|
8 643,2
|
73
|
-2
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 773
|
8 503,2
|
74
|
0
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
2 261
|
8 399,1
|
75
|
-3
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия - Алания
|
1 780
|
7 952,0
|
76
|
+4
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
1 517
|
7 886,0
|
77
|
-9
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 401
|
7 831,0
|
78
|
+1
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 336
|
7 311,1
|
79
|
+4
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 135
|
6 586,4
|
80
|
new
|
БУЦАЕВ Денис Петрович
|
Белгородская обл.
|
787
|
6 341,1
|
81
|
+4
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 283
|
5 695,3
|
82
|
-4
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 098
|
5 534,0
|
83
|
-19
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 607
|
5 504,0
|
84
|
-7
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
511
|
1 628,0
|
85
|
-1
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 309
|
411,1
Источник: Медиалогия