Аудит безопасности интернет-банка: особенности услуги

/В России/

Механизмы дистанционного банковского обслуживания считаются довольно многообразными, востребованными и при этом критичными системами. Важно отметить, что в настоящее время огромное количество физических и юридических лиц работает с мобильным и интернет-банком.

Для того чтобы функционирование было безопасным и эффективным важно согласовать все вопросы, связанные с информационной безопасностью, а также создать грамотную юридическую конструкцию.

Следует заметить, что довольно частая судебная практика по спорам, которые связаны с кражей финансовых средств с банковских счетов и счетов клиентов показывает либо полную, либо частичную несогласованность между правовой и технической базой работы систем интернет-банка. Как результат, отечественные суды выносят решения и в пользу банков, и в пользу своих клиентов.

Имея серьезный опыт судебного представительства, а также банковского аудита и работы в качестве судебных экспертов в проблемах, связанных с кражами денег, профессионалы основали действенную методику технико-правового аудита безопасности удаленного банковского обслуживания.

В рамках аудита на сайте анализируются следующие моменты:

техническая безопасность ДБО; пакет документов на систему ДБО; внутренние документы банка по работе с ДБО; соглашения между клиентами и банковскими учреждениями.

Разрабатываемый на основании полученной информации отчет оформляется в полном соответствии с положениями и считается юридически важным. То есть, заключение можно рассматривать в банке при разрешении споров и конфликтных ситуаций.