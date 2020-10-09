Анонсированы санкции против девяти россиян из-за Навального

/В России/

Газета Le Monde анонсировала санкции Франции и Германии против девяти россиян из-за ситуации вокруг Алексея Навального. В список входят люди из администрации президента России и силовых структур.

Под санкции попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ), в котором разрабатывалось отравляющее вещество «Новичок».

Людям из списка запретят въезд в страны Евросоюза, а все их европейские активы будут заморожены. Список обсудят на заседании Совета по международным вопросам в Брюсселе 12 октября, пишет издание.

Отмечается, что Берлин пока не ставит под вопрос продолжение совместного с Москвой проекта газопровода «Северный поток-2».

Ранее Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию в намерении возглавить антироссийскую коалицию. Согласно комментарию официального представителя ведомства Марии Захаровой, заявления европейских стран в связи с расследованием инцидента с Навальным свидетельствуют об их нежелании сотрудничать с Россией. Она отметила, что после таких действий Россия не сможет продолжать вести с этими государствами «бизнес как всегда».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.

Источник: https://lenta.ru