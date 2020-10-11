Как в Краснодаре при помощи ресурсов партии «Единая Россия» коллаборанты уничтожают партию «Единая Россия» и укрепляются во власти

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Осень. Заключительная напряжённая фаза ЕДГ-2020. Партия «Единая Россия» в Краснодаре командой кандидатов идёт на выборы в городской парламент со своей программой.

Мэр-«единоросс» в избирательном отпуске.

Единого штаба в городе как такового нет. Идеологическое и информационное направление у команды кандидатов городских «единороссов» на выборах возглавляет кандидат-самовыдвиженец по округу № 36, главный редактор муниципальной газеты «Краснодарские известия, экс-помощник мэра Краснодара, лидер общественного объединения «Команда Краснодара» (создана при поддержке мэра Краснодара, беспартийный Владимир Вербицкий и новоиспечённый директор городского департамента по информационной политике, беспартийный член общественного объединения «Команда Краснодара» Антон Смертин.

Экс-координатор регионального отделения «навальнистов», руководитель штаба общественного объединения «Команда Краснодара», промоутер «Умного голосования» в Краснодаре Мирослав Валькович придумывает игру в «Манифест», выдавая придуманные тезисы за общеизвестные проблемы над которыми и так в городе работает администрация города во главе с «единороссами».

Чиновник Антон Смертин работая в ЕДГ-2020 в команде «единороссов» публично в соцсетях вместо информирования жителей Краснодара о программных тезисах партии, которая его пригласила на работу, демонстративно политически поддержал и продвигал «Манифест».

Идеолог избирательной кампании «единороссов» Владимир Вербицкий также поддержал подавляющее большинство пунктов «Манифеста», который преподносился избирателям по-сути альтернативным программным документом программе «единоросов» на выборах.

В итоге.

Поменявший несколько партий мэр-«единоросс» идёт во главе списка кандидатов в горДуму Краснодара и параллельно оказывает внегласную личную поддержку нескольким кандидатам-самовыдвиженцам общественного объединения «Команда Краснодара».

Ближайшие беспартийные чиновники мэра Краснодара осуществляют идеологическое сопровождение команды кандидатов-«единороссов». Они же параллельно активно участвуют в команде кандидатов-самовыдвиженцев, которые выставляются на выборах против кандидатов-«единоросов».

80% жителей Краснодара не приходят на выборы. Проваливает с треском свой первый политический публичный экзамен мэр Краснодара перед населением Краснодара. В 4-х избирательных округах города кандидаты-«единороссы» впервые за всю историю проигрывают выборы. Мэр-«единоросс» Евгений Первышов при этом сохраняет свою партийную должность и остаётся мэром милиционного Краснодара.

Кандидат-самовыдвиженец Владимир Вербицкий демонстративно выигрывает выборы у кандидата-«единоросса» и в награду получает от «единоросов» руководство Комитетом в городском парламенте по СМИ.

Директор городского Департамента по информационной политике Антон Смертин получает должность вице-мэра Краснодара по внутренней политике, СМИ, молодёжи и спорту.

Экс-координатор региональных «навальнистов» переквалифицировавшийся в видного общественника Мирослав Валькович становится «проводником-переводчиком» между вице-мэром Краснодара Антоном Смертиным и общественной либеральной «тусовкой».

Советник мэра Краснодара по экономическим вопросам Евгений Горобец и заместитель главного редактора газеты «Краснодарские известия», член общественного объединения «Команда Краснодара» Игорь Коломийцев продолжают за кулисами советовать.

И по всей видимости это только начало новых веяний в общественно-политических процессах миллионного Краснодара и дополнительные вызовы для партии «Единая Россия» в канун выборов в ГосДуму-2021.

Источник: Телеграм-канал ПолитКультура