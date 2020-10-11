Депутаты Госдумы особое внимание уделяют представителям старшего поколения

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Депутат Госдумы Владимир Синяговский 7 октября провел тематический онлайн-прием для граждан старшего поколения в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Количество людей старшего возраста в России, как и во всем мире, растет. Президент поручил разработать комплекс мер для совершенствования системы охраны здоровья граждан зрелого возраста, в том числе должна быть построена и отлажена система для обеспечения здоровья и повышения качества жизни представителей старшего поколения.

Одной из форм работы в данном направлении является диалог с людьми старшего поколения, который проходит в неделю приема граждан зрелого возраста по социально-правовым вопросам, приуроченную к Международному дню пожилого человека.

В ходе депутатского приема граждане предложили принять меры против вымывания с рынка недорогих отечественных препаратов, с заменой их в аптеках на более дорогие, интересовались до какого возраста можно делать прививку от COVID-19, сколько раз возможно пройти обучение в рамках федерального проекта «Старшее поколение».