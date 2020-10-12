Точечной застройке в центре Новороссийска не бывать?

/В России/

В 1976 году Распоряжением Совета министров СССР было принято решение о строительстве в городе-герое Новороссийске драматического театра по адресу: ул.Рубина, 12. Это место находится в самом сердце города и является его историческим центром, где раскинулись аллеи, парки и скверы, отдыхают горожане и гости Новороссийска.

К сожалению, строительство театра затянулось до 1991 года и к этому времени было выполнено на две трети.

В 1992 году недостроенное здание театра было продано ЗАО "Далфин" с отлагательным условием о сохранении целевого использования приобретенного объекта "под драматический театр". В результате последующих сделок объект стал собственностью физических лиц. Не так давно земельный участок и недостроенный театр приобрела иногородняя компания-инвестор. Генеральным планом муниципального образования город-герой Новороссийск "Городской театр" всегда был отнесен к объектам местного значения. Таковыми помимо театра являются: администрация города Новороссийска, Морская администрация порта, Новороссийское морское пароходство, Морская академия, Дворец моряков, Дворец цементников, Пионерская роща, морской и железнодорожный вокзалы, множество мемориальных комплексов и объектов историко-культурного наследия и пр.

Одна из основных задач генерального плана города состоит в том, чтобы сохранить эти объекты как основу создания уникального образа Новороссийска.

С вводом в действие Градостроительного кодекса РФ в Правилах землепользования и застройки города театр и земельный участок под ним были отнесены к градостроительной зоне ОД-3, в основных видах которой предусмотрен вид разрешенного использования "театр". В зоне ОД-3 не предусмотрена возможность строительства каких-либо коммерческих объектов или объектов жилищного строительства, в частности, многоквартирных жилых домов. Тем не менее, застройщик решил, что для его "благородной цели" не может быть никаких препятствий, поэтому обратился в администрацию города с просьбой разрешить ему проектирование на месте нахождения театра группы многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями. Администрация Новороссийска издала постановление, которым разрешила инвестору разработать проект планировки территории с целью обоснования строительства в историческом центре города "высоток". При этом, чиновники сделали вид, что забыли про действующий Генеральный план, ПЗЗ и объект местного значения – театр.

Более того, серьезный инвестор смог убедить абсолютное большинство депутатов Новороссийской городской Думы прошлого созыва изменить градостроительную зону в месте нахождения театра. Весной 2020 года народные избранники проголосовали "ЗА" такие изменения, в результате чего зона ОД-3 (зона культуры, науки и образования) по воле депутатов превратилась в зону ОД-2 (зону делового, общественного и коммерческого назначения), которая дает возможность инвестору осуществлять строительство многоквартирных жилых домов.

Совместные усилия инвестора и администрации по "развитию" города при пособничестве депутатов Думы от Единой России лишали новороссийцев возможности иметь когда-либо городской театр. Осталось только внести изменения в генплан, чтобы последний навсегда исчез с карты Новороссийска. Однако, выборы в Городскую Думу в сентябре 2020 года внесли изменения в планы застройщика, которых не ожидал он сам, а также сочувствующие ему городские чиновники.

На октябрьском заседании комитета по ЖКХ и градостроительной политики Городской Думы в новом составе член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Сазонов жестко выступил в защиту законных интересов горожан и попросил коллег-депутатов разобраться в сложившейся ситуации прежде, чем они вынесут решение об утверждении предложенного застройщиком проекта планировки территории. Будучи правоведом со стажем, справедливорос Сергей Сазонов смог убедить депутатов не принимать ошибочного решения, которое в будущем может иметь серьезные последствия. В результате все депутаты, принимавшие участие в заседании профильного комитета, проголосовали "ПРОТИВ" утверждения проекта планировки территории от застройщика.

"Это наш первый шаг на пути исправления допущенных ошибок и восстановления справедливости. Поймите нас – жителей Новороссийска, мы не против каких-либо инвесторов и жилищного строительства, но совершенно недопустимо делать это в ущерб охраняемым законом интересам местного населения и муниципалитета. Мы не хотим, чтобы наш город "развивали" именно таким образом, лишая нас исторической и культурной памяти, а Новороссийск – его уникальной идентичности. Надоело, что застройщики ведут себя как захватчики! Мнение новороссийцев относительно застройки города, к сожалению, никого не интересует. Бездушно уничтожаются красивейшие места города – Мысхако, Широкая Балка и другие. Никто не задумывается о последствиях бездумной и бездарной градостроительной политики, которая совсем скоро приведет наш город к коллапсу в сфере ЖКХ и экологической катастрофе. Убежден, что абсолютное большинство местных жителей поддержат СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ в борьбе за правое дело и родной город. В ближайшее время в Новороссийске будут приняты изменения в Генеральный план города и надо сделать так, чтобы Новороссийск и его жители не пострадали от "инвестиционного развития". Именно мы – депутаты городской Думы и должностные лица администрации Новороссийска в ответе за это!", – прокомментировал свои действия депутат Сергей Сазонов.

Источник: Сайт регионального отделения партии СР