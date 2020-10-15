Рыбаков призвал Путина изменить экологическую политику и разрешить НКО проводить экомониторинг

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Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил президенту России Владимиру Путину дорожную карту по изменению экологической политики на фоне событий на Камчатке.

Глава «Яблока» предлагает в том числе создать федеральный реестр объектов накопленного экологического вреда, поручить правительству откорректировать план регулирования в сфере экологии и природопользования и разрешить НКО проводить экомониторинг.

В обращении Рыбаков напоминает, что катастрофа на Камчатке – это очередной эпизод из череды аварий этого года, таких как разливы топлива в Норильске и Хатанге, загрязнение топливом Ангары и лесные пожары.

«Какими бы ни были причины каждой из этих аварий, некоторые решения необходимо принять в кратчайший срок для изменения экологической политики в России», - подчеркнул в обращении глава «Яблока».

Председатель партии «Яблоко» предлагает:

- сформировать и опубликовать общедоступный и постоянно обновляемый федеральный реестр объектов накопленного экологического вреда, в том числе полигонов опасных отходов. Реестр должен содержать объективную информацию по оперативной экологической обстановке на каждом объекте;

- не позднее 1 января 2021 года принять изменения в госпрограмму «Охрана окружающей среды», расширив ее мероприятиями по детальной инвентаризации по каждому субъекту РФ. Предусмотреть обязанность корректировать данные на основе обращений граждан и общественных организаций по вновь выявленным объектам накопленного вреда окружающей среде;

- образовать в составе правительства России министерство охраны окружающей среды;

- обеспечить ежедневный мониторинг экологической ситуации на водных объектах в районах пребывания транспортных средств, перевозящих опасные грузы;

- сформировать и оперативно обновлять единую базу затонувших объектов, представляющих потенциальную опасность для окружающей среды (в сотрудничестве с ООН);

- увеличить расходы федерального, регионального и местного бюджетов на обеспечение деятельности по охране особо охраняемых природных территорий;

- развивать и поддерживать механизмы общественного контроля за состоянием окружающей среды, в том числе через систему общественных инспекторов;

- увеличить административные штрафы за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования (нижнюю границу – в три раза, верхнюю – в 20 раз);

- в течение двух лет принять новую редакцию Лесного кодекса. Восстановить систему органов лесного хозяйства и государственной лесной охраны, существовавшую до 2006 года, а также институт лесных инспекторов;

- организовать федеральную лабораторию для проведения оперативных анализов при выявлении случаев загрязнения окружающей среды;

- организовать в каждом субъекте РФ современный мониторинг состояния окружающей среды и публиковать получаемые материалы в онлайн-режиме, поддерживать общественные инициативы в области мониторинга и контроля качества окружающей среды;

- обеспечить условия для создания негосударственной системы сбора и переработки опасных отходов у населения и предприятий;

- поручить правительству не позднее 1 декабря 2020 года откорректировать раздел общенационального плана действий «Совершенствование регулирования в сфере экологии и природопользования». Отказаться от ослабления норм природоохранного законодательства, в том числе не отменять проведение публичных слушаний по обсуждению материалов оценки воздействия на окружающую среду, не увеличивать срок компенсационного лесовосстановления и вернуться к обсуждению ранее принятых решений в рамках реализации плана по другим разделам, в том числе по вопросам строительства транспортной инфраструктуре рядом с озером Байкал;

- прекратить преследование и давление на независимые экологические НКО России, которые также выполняют функции независимого общественного контроля объектов повышенного экологического риска (не менее 20 ведущих экологических организаций России были внесены в реестр НКО).

«Предлагаем вам поддержать эти направления и дать поручения соответствующим органам государственной власти приступить к их реализации», - обратился к президенту Николай Рыбаков.

Николай Рыбаков много лет работал в сфере экологии. С 2008 по 2015 год он возглавлял экологический правозащитный центр «Беллона» в Санкт-Петербурге.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»