«Единая Россия» проконтролирует реализацию разработанных Фондом ДОМ.РФ проектов благоустройства

/В России/

Реализация дизайн-проектов городского благоустройства для регионов страны, разработанных Фондом ДОМ.РФ, будет проходить под контролем партии «Единая Россия» в рамках проекта «Городская среда». Об этом проинформировал координатор проекта, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в ходе селекторного совещания с представителями регионов.

Он отметил, что «Единая Россия» следит за реализацией проектов создания комфортной городской среды и выполнением поручений председателя партии Дмитрия Медведева, данных по итогам совещания по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан.

«В марте апреле мы провели Всероссийский опрос, посвященный оценке гражданами благоустройства городской среды, в котором приняли участие около 50 тысяч человек в 74 регионах страны. Опрос показал, что почти 80% жителей знают, что делается по проекту «Формирование комфортной городской среды. Такой интерес служит еще одним подтверждением тому, что комфортная городская среда очень важна для граждан России. Мы видим огромную работу, которую проделал Фонд ДОМ.РФ при создании проектов благоустройства. Нужно стимулировать регионы к их реализации и повышению качества жизни. Работа должна проходить под пристальным вниманием партийного актива, чтобы труд не пропал зря. Контроль партии над осуществлением проектов — важный вопрос общественно-политической повестки и один из наших приоритетов», — подчеркнул Качкаев.

- Осуществляя партийный контроль за ходом реализации федеральной программы в избирательном округе, мы с коллегами увидели большую проделанную работу. Вместе с тем есть проблемы с дальнейшей эксплуатацией спортивных площадок и тренажеров. После реконструкции и благоустройства их своевременно не передают собственникам жилья муниципалитеты, а управляющие компании не обслуживают и не делают текущий ремонт. В Новороссийске вот выявили двадцать таких территорий, куда вложены большие бюджетные средства различного уровня. С такими вопросами обратились жители. Будем изучать и обращаться в компетентные органы, - поделился с редакцией депутат Госдумы России Владимир Синяговский.(от редакции Ленты)

Источник: ДОМ.рф