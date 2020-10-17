Кто главный враг России?

/В России/

В России остаются высокими антиамериканские настроения: США главным врагом считают 70% россиян, следует из данных опроса, проведенного «Левада-Центром». Те же результаты дало аналогичное исследование, проведенное в ноябре 2018 года.

При этом социологи отмечают значительное улучшение отношения россиян к Украине. Два года назад главным врагом страны Украину считали 34% респондентов, а в сентябре 2020 года — только 14% опрошенных.

В целом возросла доля тех, кто считает, что у России в принципе есть враги. Сейчас так считают 82%, в ноябре 2018 года так думали 81%, а в ходе промежуточного опроса, который прошел в мае 2019 года, — 80%. В целом рост доли тех, кто полагает, что Россия окружена врагами, социологи фиксируют с ноября 2013 года. Тогда на вопрос о наличии у России врагов в мире утвердительно ответили 78% респондентов, тогда как при предыдущем опросе, в октябре 2012 года, так отвечали только 63% участников исследования.