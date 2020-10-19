В Крымском районе выполнена врезка нового участка сборного водовода РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

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В рамках реализации федерального проекта «Краснодарский транзит» завершается строительство второго железнодорожного пути от станции Котельниково Волгоградской области до станции 9 км Краснодарского края. Проект позволит обеспечить транспортно-экономические связи промышленных центров Урала и Поволжья с районами Северного Кавказа, азово-черноморскими портами (Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Темрюк) и Крымом.

Часть новой железной дороги проходит в Крымском районе рядом со станицей Троицкой и пересекает водопроводные сети ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс». В связи с чем, для обеспечения сохранности водоводов возникла необходимость реконструировать и участки трубопроводов проходящих под железнодорожными путями.

13 октября были проведены плановые работы по врезке построенного под путями участка сборного водовода № 1 диаметром 600 мм протяженностью 135 метров. Трубы с антикоррозийным покрытием проложены в защитном футляре из стальных труб большего диаметра. С обеих сторон участка построены водопроводные колодцы с запорной арматурой для регулировки водоснабжения. Строительно-монтажные работы по врезке нового участка водовода осуществляли рабочие подрядной организации ООО «Стройгазсервис-Юг», организацией и обеспечением работ - специалисты РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» бригада участка водопроводной сети под руководством старшего мастера Андрея Брынского и мастера Федора Тревоги.

По сборным водоводам вода поступает с артезианских скважин в резервуары чистой воды, откуда насосами станции второго подъема НС-2 она подается по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик и Крымский район. Сборных водоводов шесть и поэтому подача воды потребителям на время ремонтных работ не прекращалась, а была лишь частично ограничена.

Воспользовавшись отключением высоковольтной линии электропередач напряжением 10 кВ на насосной станции первого подъема, питающей электрооборудование артезианских скважин, бригады электромонтеров под руководством ведущего энергетика Михаила Рысакова, начальника участка Николая Толочко и начальника электротехнической лаборатории Николая Коханова заменили старые провода А-70 на провод АС-70 со стальным сердечником в пролетах опор №№ 95-99 длиной 280 метров. Выполнили работы по замене изоляторов и траверс, монтаж заземляющих спусков на опорах, провели ревизию, текущий ремонт и наладку электрооборудования на 5 трансформаторных подстанциях.

Одновременно специалисты участка насосных станций 1,2 подъема под руководством мастера Николая Коваленко выполнили замену напорной задвижки на артскважине № 1 и текущий ремонт на секущих задвижках. Профилактические мероприятия предотвращают крупные поломки на сетях водоснабжения, повышают надежность эксплуатации насосных станций и магистральных сетей, которые эксплуатируются в непрерывном режиме круглый год.

Под железнодорожными путями проходят два сборных водовода. Строительно-монтажные работы по врезке второго построенного под путями участка сборного водовода № 2 запланированы на 20 октября.

Источник: пресс-служба