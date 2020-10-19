«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за сентябрь 2020 года

/В России/

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Период исследования: сентябрь 2020 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Регион ИЦ 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 860,4 2 +4 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 487,5 3 +1 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская область 426,1 4 -1 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 272,7 5 0 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 200,4 6 -4 ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович Хабаровский край 131,5 7 0 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 121,0 8 +5 ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская область 117,1 9 +2 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская область 105,3 10 -2 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 96,2 11 -2 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская область 88,4 12 new ТОМЕНКО Виктор Петрович Алтайский край 81,8 13 +2 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская область 79,8 14 new ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 78,4 15 +4 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 72,0 16 new КОБЗЕВ Игорь Иванович Иркутская обл. 70,4 17 -3 ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 68,5 18 -2 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 67,1 19 new РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 62,7 20 new ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская область 58,9

В сентябре 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская область).

СМИ цитировали записи в блогах:

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о том, что с 28 сентября москвичам старше 65 лет и жителям столицы с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу без особой необходимости. Также Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что первые каникулы школьников в новом учебном году продлятся две недели вместо привычной одной из-за вспышки простуд и коронавируса. Помимо этого, Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие города в мире.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщил, что Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики. Также Рамзан Кадыров в Telegram заявил, что мужчины, которые помыли ботинки в калининградской часовне, — не чеченцы. Помимо этого СМИ сообщали, что глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram призвал Армению и Азербайджан остановить кровопролитие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram поручил включить отопление в многоквартирных домах региона. Также Андрей Воробьев в ВКонтакте сообщил, что до конца 2020 года количество детдомов в Московской области сократится до восьми. Помимо этого, Андрей Воробьев в Instagram сообщил, что после реконструкции на Ярославском направлении Московской железной дороги был открыт четвертый главный путь от Мытищ до Пушкина.

Также СМИ цитировали записи в блогах:

Сергей Аксенов в ВКонтакте сообщил, что голливудский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал посетил Крым.

Александр Беглов в ВКонтакте опубликовал опрос, в котором предложил петербуржцам выбрать цвет для нового городского трамвая.

Михаил Дегтярев в Instagram сообщил о первых выполненных поручениях после поездки по Хабаровскому краю.

Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что геронтологические кабинеты откроют в 2020 году в больницах трех районов Ставропольского края по нацпроекту "Демография".

Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что власти Псковской области, где в очереди на получение жилья стоят более 2,3 тыс. детей-сирот, получили из федерального бюджета 206 млн рублей, что позволит обеспечить квартирами 174 человека, относящихся к этой категории граждан.

Евгений Куйвашев в Instagram назвал итоговую дату проведения фестиваля "Уральская ночь музыки" (Ural Music Night).

Вениамин Кондратьев в Telegram сообщил, что сгоревший многоэтажный дом в Краснодаре по предварительным данным – самострой.

Глеб Никитин в Instagram пообещал, что лыжную трассу на Дубравной не уничтожат.

Виктор Томенко в Instagram опубликовал видеообращение к жителям региона из больничной палаты, куда был госпитализирован с двухсторонней пневмонией.

Алексей Текслер в Instagram сообщил о старте отопительного сезона во всех городах и районах Челябинской области.

Артур Парфенчиков в ВКонтакте сообщил, что власти Карелии, представители предприятия "Карелия-ДСП" и энергетики достигли предварительной договоренности о реструктуризации долга завода в размере более 27 млн рублей.

Рустам Минниханов в Instagram опубликовал видео с исполнением песни Михаила Шуфутинского "3 сентября" на татарском языке.

Игорь Кобзев в Instagram сообщил, что повышения тарифов на электроэнергию в Иркутской области не будет.

Радий Хабиров в Facebook сообщил о том, что башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории.

Наталья Комарова в Instagram сообщила, что Ханты-Мансийский автономный округ продолжит наращивать число бюджетных мест в ВУЗах и колледжах.

Валерий Радаев в Instagram сообщил, что заразился коронавирусом.

Александр Дрозденко в Instagram представил ключевые тезисы законопроекта, регламентирующие новый подход региона к обращению с отходами.

Методика:

1. В медиарейтинг вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги.

2. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости* (ИЦ) «Медиалогии».

3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 59 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет - СМИ.

4. Период исследования: сентябрь 2020 года.

5. Данные для рейтинга рассчитаны 13.10.2020.

6. Рейтинг рассчитан по российским СМИ.

*Индекс Цитируемости (ИЦ) – медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ, заметность сообщений и влиятельность* источников, опубликовавших записи блогера.

*Влиятельность СМИ – рекурсивно рассчитываемый показатель, отражающий усредненное за год количество и качество ссылок на источник. Показатель рассчитывается ежемесячно на основе анализа материалов более 56 тыс. СМИ за год. Расчет показателя происходит в несколько этапов, на каждом из которых происходит перерасчет и уточнение значения влиятельности.

При этом на первом этапе расчета у всех СМИ одинаковая нулевая влиятельность, а после первого этапа влиятельность СМИ фактически равна простому количеству ссылок на это СМИ в других СМИ. На последующих этапах влиятельность СМИ рассчитывается как количество ссылок, умноженное на влиятельность ссылающихся СМИ. Перерасчет происходит до тех пор, пока влиятельность СМИ не перестанет меняться более чем на 0,1%. Таким образом, на последнем шаге получается показатель, который тем больше, чем больше влиятельных СМИ ссылаются на данный источник.

Источник: Медиалогия