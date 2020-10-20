В Лазаревском районе Сочи дорогу защитят от оползней

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Эксперты Ростовского филиала Главгосэкспертизы России проверили достоверность определения сметной стоимости реконструкции участка автодороги, связывающей поселок Лазаревское и аул Тхагапш в Лазаревском районе Сочи. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

Автомобильная дорога от поселка Лазаревское к аулу Тхагапш общей протяженностью 17,027 км – дорога регионального значения, примыкающая к федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия.

Реконструируемый участок трассы км 13+100 - 13+500 расположен в Лазаревском районе Сочи, на южных склонах Главного Кавказского хребта, на территории Кировского сельского округа – в зоне с высокой сейсмичностью, подверженной опасным оползневым и селевым процессам. В июне 2016 года низовой откос автодороги пострадал после сильного паводка, и, несмотря на принятые ранее меры по его укреплению, общее состояние участка оценивается как неудовлетворительное. Для предотвращения дальнейшего разрушения на участке выполнят реконструкцию дороги и установят противооползневые сооружения.

Проектом предусмотрена разборка сооружений и дорожной одежды и устройство на том же участке новой трассы протяженностью 111,3 м, а также продольного водоотвода и ливневого очистного сооружения. Здесь же построят однопролетный мостовой переход длиной 24,34 м через ручей, селепропускное сооружение и две подпорные стены, которые обеспечат устойчивость склона.

В ходе реализации проекта выполнят противооползневые и антисейсмические работы, а также примут меры по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения. Для обеспечения безопасности движения на трассе установят барьерное ограждение.

Ранее эксперты одобрили проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию участка автодороги пос. Лазаревское – аул Тхагапш.

Финансировать работы планируется за счет средств регионального бюджета. Застройщик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Проектную документацию подготовило ООО «ИнжПроектСтрой».

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ФАУ «Главгосэкспертиза России»