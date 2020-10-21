В КПРФ четкий тренд на отток актива. «Красные» теряют членов практически во всех регионах

/В России/

Недавно сдали партбилеты местные депутаты Ульяновской, Иркутской, Челябинской, Свердловской областей, Хакасии, Коми и Ямало-Ненецкой автономии.

Президент исследовательского центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский специально для Незыгаря о причинах распада КПРФ:

- Сопровождающие выборные кампании скандалы негативным образом отразились на имидже партии.

Целый ряд кандидатов от КПРФ, как оказалось, имели судимости, замечены в участии в мошеннических и коррупционных схемах, а также получении финансирования из сомнительных источников. Много шума в этом году наделал депутат ГД от Ульяновской области и куратор местных коммунистов Алексей Куринный.

Он откровенно препятствовал работе местного избиркома, публично оскорблял оппонентов, устраивал шумные протестные акции на улицах Ульяновска.

Куринный - характерное лицо для нынешней КПРФ. С начала нулевых он известен в Ульяновске своими партийными метаниями. От Единой России к Справедливой, ну а в итоге к коммунистам. Политические изыскания Куринного не имеют ничего общего ни с его идейными принципами. Это не более чем попытка примкнуть к тем, кто готов предоставить гарантию на мандат, а также финансовую протекцию.

Таким «двигателем» оппозиционной активности депутата стала московская олигархическая группа, финансовым интересам которой мешал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. На этом сошлись пути Куринного и Зюганова.

Последний давно выполнял заказ тех же столичных заинтересантов. По решению Зюганова новоявленный коммунист Алексей Куринный становится лидером ульяновских красных.

Ради борьбы с Морозовым руководство КПРФ списывает "в утиль" всех прежних лидеров ульяновской КПРФ. Впрочем, отдав формальное руководство ульяновским обкомом КПРФ Куринному, Зюганов так и не отдал ему партийный мандат в Госдуму. Зюганов как бы намекал спонсорам: маловато вы нам платите, чтобы мы вашего "казачка" еще и депутатом ГД делали.

Спонсоры услышали намёки, но потратили деньги не на умасливание Зюганова по-крупному, а на победу Куринного по округу.

Так Куринный стал депутатом Госдумы в 2016. С тех пор он мнит себя уже не иначе, как будущим губернатором и ведет себя соответственно.

Но зря: нанимали-то его для свержения Морозова, а не для его собственной победы (да и депутатом ГД Куринный стал почти случайно: опередил конкурента лишь на 0,3%).

Аналогичная ситуация сложилась в Коми, где коммунистический протест «заказали» региональные кланы из круга Гайзера, настроенные против нового главы республики.

Причем «красные» повели себя крайне неприглядно по отношению к собственным же избирателям. Когда их кандидат Олег Михайлов не прошел муниципальный фильтр, всю свою кампанию в Госсовет построили на перебранке с избиркомом, а не на разговоре с людьми.

Налицо явный кризис в КПРФ, который выражается в невозможности контролировать кадровую политику на местах и отвечать на запрос избирателя. Отсюда и фиаско партии в целом ряде регионов по итогам ЕДГ 2020.

Например, в Ульяновске и Магадане, а особенно в "красном" Новосибирске, где глава фракции КПРФ в горсовете не смог победить по округу даже в отсутствие единоросса (и при поддержке админресурса мэра-коммуниста). Еще одно следствие - снятия кандидатов с регистрации ввиду скрытых судимостей и некорректной работы юристов.

И это при том, что КПРФ не нужно собирать подписи и вносить залог. Вполне естественно, что многие

коммунисты стали воспринимать КПРФ как партию "догорняков" и провокаций.

А в этом контексте оставаться с теми, кто потерял идею и связь с избирателем - это политическое самоубийство.

Источник: Телеграм-канал