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На Ставрополье депутатов лишают служебных авто из-за ковида, а глава района в РД сам отказывается от автомобиля в пользу детей-сирот
У спикера ставропольской думы Геннадия Ягубова и его замов на две недели отняли служебные автомобили. Также всем парламентариям края запрещено выезжать в командировки за пределы региона. Ограничения вводят из-за коронавируса.
Ставрополье по-прежнему лидирует в СКФО по распространению вируса.
В Дагестане другая история. Глава Ботлихского района Руслан Гамзатов сам отказался от закупки нового служебного автомобиля. Более того, предложил депутатам перенаправить 1,6 млн рублей на приобретение жилья для детей-сирот. «У меня уже есть автомобиль, и пока он ездит, не вижу надобности в приобретении нового» - сказал он.
Последуют ли примеру Гамзатова? Жест однозначно красивый. На том же Ставрополье депутаты и чиновники могли бы проявить инициативу и без указки сверху отказаться от служебных авто. Пусть не в пользу детей-сирот, а ради борьбы с эпидемией. Но никто, как видно, пока не подсказал.
Источник: Телеграм-канал