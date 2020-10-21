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На Ставрополье депутатов лишают служебных авто из-за ковида, а глава района в РД сам отказывается от автомобиля в пользу детей-сирот

У спикера ставропольской думы Геннадия Ягубова и его замов на две недели отняли служебные автомобили. Также всем парламентариям края запрещено выезжать в командировки за пределы региона. Ограничения вводят из-за коронавируса.

Ставрополье по-прежнему лидирует в СКФО по распространению вируса.

В Дагестане другая история. Глава Ботлихского района Руслан Гамзатов сам отказался от закупки нового служебного автомобиля. Более того, предложил депутатам перенаправить 1,6 млн рублей на приобретение жилья для детей-сирот. «У меня уже есть автомобиль, и пока он ездит, не вижу надобности в приобретении нового» - сказал он.
Последуют ли примеру Гамзатова? Жест однозначно красивый. На том же Ставрополье депутаты и чиновники могли бы проявить инициативу и без указки сверху отказаться от служебных авто. Пусть не в пользу детей-сирот, а ради борьбы с эпидемией. Но никто, как видно, пока не подсказал.

Источник: Телеграм-канал

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Категория: Новости / В России

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