Про выборы в Госдуму в Иркутской области

/В России/

По мнению большинства опрошенных, перенос даты выборов в Госдуму с осени на весну маловероятен.

Политолог, глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» (Москва) Евгений Минченко уверен, что вопрос этот уже закрыт - неоднократно звучало, что выборы пройдут планово, в сентябре. Кроме того, думские выборы, возможно, будут трехдневными.

– Это очень вероятная опция, учитывая тот факт, что трехдневное голосование понравилось власти, это удобный инструмент. Второе – мы видим по социологическим опросам, что избирателям тоже удобно, когда голосование идет три дня. Мотивация удобства для них является более значимой, чем мотивация прозрачности и контролируемости результатов, – отмечает Евгений Минченко.

Относительно потенциальных участников предвыборной гонки эксперт считает, что особых сюрпризов в этом вопросе не будет:

– Очевидно, что в выборах по своему же округу будет участвовать Михаил Щапов. У него хорошие шансы на переизбрание после лучшего в стране выступления оппозиционного кандидата [на губернаторских выборах, где Щапов набрал 25,6% голосов]. Что касается других округов, думаю, все действующие депутаты, кроме ушедшего в Совет Федерации Андрея Чернышева, имеют возможность выдвигаться снова. Тем более, что все они достаточно плотно работали в своих округах, выстраивали сетки, и я думаю, уровень готовности к избирательной кампании у них высокий.

А вот экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, скорее всего, на думских выборах не будет. На это есть как минимум две причины.

– У Левченко очень тяжелая позиция и в электоральном плане, потому что антирейтинг нарос, ну и с точки зрения внутриэлитного расклада. Мы видим, что произошло после того, как было анонсировано, что Левченко передадут мандат умершего депутата Госдумы Вахи Агаева. Какая жесткая была реакция. Я думаю, что у Сергея Георгиевича ситуация очень непростая, – считает Евгений Минченко.

В любом случае, на выборах депутатов Госдумы от Иркутской области скучно не будет.

Источник: https://i38.ru/kommentariy-politika/vibori-v-gosdumu-2021-v-irkutskoy-oblasti-rasklad-sil-v-ozhidanii-starta