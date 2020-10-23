Где умеют крепко ругаться?

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Краснодар занял вторую позицию в рейтинге самых матерящихся российских городов, составленном digital-агентством «Интериум».

Опрос проводился среди пользователей социальных сетей.

За год поток брани среди россиян вырос более чем на 50%. Социологи объясняют это трудностями, с которыми люди сталкиваются в последнее время: финансовые проблемы, пандемия и коронавирусные ограничения.

На первом месте рейтинга расположился небольшой город Дно Псковской области. На третьем – Москва. Следом идут Калининград, Санкт-Петербург, Анапа и Мурманск. Соседний Ростов-на-Дону попал на 8 место рейтинга.

Источник: Телеграм-канал Наивный лис